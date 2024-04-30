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30/04/2024 18:03

《中國要聞》神舟十七號３名航天員成功返回地球

　　《經濟通通訊社３０日專訊》神舟十七號載人飛船返回艙今日傍晚近６時在東風著陸場成功
著陸，３名航天員湯洪波、唐勝傑、江新林圓滿完成駐留中國太空站６個月的任務。
　　３名航天員離開返回艙後，還需要在著陸現場滯留３個小時左右，以適應地面的重力，並把
可能會有的問題充分暴露出來，之後再搭乘直升機離開。（ｓｌ）

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