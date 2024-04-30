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AH股新聞

30/04/2024 17:37

《中國要聞》財政部：３月全國銷售彩票５５６億，增長１１﹒７％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》財政部公布，３月全國共銷售彩票５５６﹒０１億元（人民幣
．下同），同比增加５８﹒０９億元，增長１１﹒７％。其中，福利彩票機構銷售１８８﹒７７
億元，同比增加３４﹒５２億元，增長２２﹒４％；體育彩票機構銷售３６７﹒２４億元，同比
增加２３﹒５８億元，增長６﹒９％。彩票銷量增長主要原因是即開型彩票購彩群體和基諾型彩
票銷售網點規模穩步擴大，但受去年同期基數較高影響，同比增速有所回落。
　　１－３月累計，全國共銷售彩票１４９４﹒６６億元，同比增加２４６﹒４２億元，增長
１９﹒７％。其中，福利彩票機構銷售５１１﹒９９億元，同比增加１１４﹒０２億元，增長
２８﹒７％；體育彩票機構銷售９８２﹒６７億元，同比增加１３２﹒４億元，增長１５﹒６％

　　３月，與上年同期相比，除湖北外，全國所有省份彩票銷量均出現增長，其中，廣東、新疆
、浙江和北京增加額較多，同比分別增加８﹒８億元、４﹒１億元、３﹒８億元和３﹒６億元。
　　１－３月累計，與上年同期相比，全國所有省份彩票銷量均有所增長，其中，廣東、浙江、
新疆和河南增加額較多，同比分別增加１８﹒６億元、１７﹒２億元、１３﹒７億元和１３﹒５
億元。（ｓｌ）

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