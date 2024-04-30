  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/04/2024 17:34

《神州金融》人行：一季度末各項貸款餘額２４７萬億，增９﹒６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國人民銀行公布，２０２４年一季度末，金融機構人民幣各
項貸款餘額２４７﹒０５萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒６％，一季度增加９﹒４６萬
億元。
　
＊消費性貸款餘額增近９％，個人住房貸款增速略降＊
　
　　２０２４年一季度末，本外幣住戶貸款餘額８１﹒４５萬億元，同比增長５﹒１％，一季度
增加１﹒３３萬億元。其中，經營性貸款餘額２３﹒４５萬億元，同比增長１５﹒４％，一季度
增加１﹒２９萬億元；不含個人住房貸款的消費性貸款餘額１９﹒８１萬億元，同比增長
８﹒７％，一季度增加３７５億元。
　　２０２４年一季度末，人民幣房地產開發貸款餘額１３﹒７６萬億元，同比增長１﹒７％，
增速比上年末高０﹒２個百分點，一季度增加６０９０億元。個人住房貸款餘額３８﹒１９萬億
元，同比下降１﹒９％，增速比上年末低０﹒３個百分點，一季度增加５１億元。
　　２０２４年一季度末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒５２萬億元，同比下降１﹒１％，比上
年末增速低０﹒１個百分點；一季度增加６０９５億元，比去年四季度多增１﹒１６萬億元。
　
＊工業中長期貸款增速較各項貸款高１４﹒４個百分點＊
　
　　２０２４年一季度末，本外幣工業中長期貸款餘額２３﹒４３萬億元，同比增長２３﹒６％
，增速比各項貸款高１４﹒４個百分點，一季度增加１﹒６６萬億元。
　　２０２４年一季度末，本外幣服務業中長期貸款餘額６６﹒１萬億元，同比增長１１﹒３％
，增速比各項貸款高２﹒１個百分點，一季度增加３﹒５４萬億元。
　　２０２４年一季度末，本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額３９﹒５萬億元，同比增長
１３﹒４％，增速比各項貸款高４﹒２個百分點，一季度增加１﹒９７萬億元。
　　２０２４年一季度末，本外幣綠色貸款餘額３３﹒７７萬億元，同比增長３５﹒１％，比上
年末低１﹒４個百分點，高於各項貸款增速２５﹒９個百分點，一季度增加３﹒７萬億元，季度
增量創歷史新高。（ｓｌ）

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金