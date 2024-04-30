《神州金融》人行：一季度末各項貸款餘額２４７萬億，增９﹒６％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國人民銀行公布，２０２４年一季度末，金融機構人民幣各

項貸款餘額２４７﹒０５萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒６％，一季度增加９﹒４６萬

億元。



＊消費性貸款餘額增近９％，個人住房貸款增速略降＊



２０２４年一季度末，本外幣住戶貸款餘額８１﹒４５萬億元，同比增長５﹒１％，一季度

增加１﹒３３萬億元。其中，經營性貸款餘額２３﹒４５萬億元，同比增長１５﹒４％，一季度

增加１﹒２９萬億元；不含個人住房貸款的消費性貸款餘額１９﹒８１萬億元，同比增長

８﹒７％，一季度增加３７５億元。

２０２４年一季度末，人民幣房地產開發貸款餘額１３﹒７６萬億元，同比增長１﹒７％，

增速比上年末高０﹒２個百分點，一季度增加６０９０億元。個人住房貸款餘額３８﹒１９萬億

元，同比下降１﹒９％，增速比上年末低０﹒３個百分點，一季度增加５１億元。

２０２４年一季度末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒５２萬億元，同比下降１﹒１％，比上

年末增速低０﹒１個百分點；一季度增加６０９５億元，比去年四季度多增１﹒１６萬億元。



＊工業中長期貸款增速較各項貸款高１４﹒４個百分點＊



２０２４年一季度末，本外幣工業中長期貸款餘額２３﹒４３萬億元，同比增長２３﹒６％

，增速比各項貸款高１４﹒４個百分點，一季度增加１﹒６６萬億元。

２０２４年一季度末，本外幣服務業中長期貸款餘額６６﹒１萬億元，同比增長１１﹒３％

，增速比各項貸款高２﹒１個百分點，一季度增加３﹒５４萬億元。

２０２４年一季度末，本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額３９﹒５萬億元，同比增長

１３﹒４％，增速比各項貸款高４﹒２個百分點，一季度增加１﹒９７萬億元。

２０２４年一季度末，本外幣綠色貸款餘額３３﹒７７萬億元，同比增長３５﹒１％，比上

年末低１﹒４個百分點，高於各項貸款增速２５﹒９個百分點，一季度增加３﹒７萬億元，季度

增量創歷史新高。（ｓｌ）

