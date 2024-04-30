【汽車新勢力】百度全面開放ＬＤ地圖，特斯拉在華車型可搭載

《經濟通通訊社３０日專訊》特斯拉的ＦＳＤ功能（完全自動駕駛能力）盛傳即將落地中國

。百度地圖最新宣布，自２０２４年５月１日起，百度地圖面向高級輔助駕駛行業，全面開放合

作車道級地圖數據（簡稱ＬＤ地圖）；基於ＬＤ地圖全新發布的車道級導航產品也已上線百度地

圖Ａｐｐ，可通過各大應用商店下載百度地圖Ｖ２０版體驗。百度副總裁尚國斌日前已宣布，百

度地圖Ｖ２０版將首發搭載到特斯拉在華車型。



＊據報輕圖版已完成特斯拉等車企完全無人駕駛驗證＊



據介紹，百度地圖ＬＤ輕圖已覆蓋全國３６０個地級市、３６０萬公里的高速和城市道路，

已完成相關車企的高級輔助駕駛驗證和完全無人駕駛驗證。內媒《科創板日報》引述知情人士稱

，前述相關車企包括特斯拉。

此前自然資源部網站顯示，百度地圖近期有車機導航服務的《百度車機地圖》（Ｔ版），以

及多個《高級輔助駕駛地圖》獲批。內媒《第一財經》引述知情人士稱，其中由百度智圖科技有

限公司提交的用於導航的ＧＳ（２０２３）４６３４號高級輔助駕駛地圖，即為特斯拉與百度地

圖合作完成的車道級地圖，雙方此次合作為「獨家」、深度定制。（ｓｌ）

