《國企紅籌》廣發證券（１７７６）首季盈利１５億人幣，跌２９％

《經濟通通訊社３０日專訊》廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，截至３

月３１日止第一季純利約１５﹒４億元（人民幣．下同），跌２８﹒７％，每股盈利１７分，扣

除非經常性損益之純利１５﹒３億元，跌２８％。

該集團指，營業收入４９﹒５億元，跌２３﹒６％，利息淨收入跌５３％，投資收益跌

５０％，加權平均淨資產收益率１﹒１６％，跌０﹒７１個百分點。（ｗｈ）



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