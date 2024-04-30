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AH股新聞

30/04/2024 07:53

《國企紅籌》廣發證券（１７７６）首季盈利１５億人幣，跌２９％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，截至３
月３１日止第一季純利約１５﹒４億元（人民幣．下同），跌２８﹒７％，每股盈利１７分，扣
除非經常性損益之純利１５﹒３億元，跌２８％。
　　該集團指，營業收入４９﹒５億元，跌２３﹒６％，利息淨收入跌５３％，投資收益跌
５０％，加權平均淨資產收益率１﹒１６％，跌０﹒７１個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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