《國企紅籌》廣發證券（１７７６）首季盈利１５億人幣，跌２９％

《經濟通通訊社３０日專訊》廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，截至３
月３１日止第一季純利約１５﹒４億元（人民幣．下同），跌２８﹒７％，每股盈利１７分，扣
除非經常性損益之純利１５﹒３億元，跌２８％。
該集團指，營業收入４９﹒５億元，跌２３﹒６％，利息淨收入跌５３％，投資收益跌
５０％，加權平均淨資產收益率１﹒１６％，跌０﹒７１個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇
30/04/2024 07:53
《經濟通通訊社３０日專訊》廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，截至３
月３１日止第一季純利約１５﹒４億元（人民幣．下同），跌２８﹒７％，每股盈利１７分，扣
除非經常性損益之純利１５﹒３億元，跌２８％。
該集團指，營業收入４９﹒５億元，跌２３﹒６％，利息淨收入跌５３％，投資收益跌
５０％，加權平均淨資產收益率１﹒１６％，跌０﹒７１個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇
上一篇新聞︰30/04/2024 07:53 《國企紅籌》中國中鐵（００３９０）首季盈利７５億人幣，跌５％
下一篇新聞︰30/04/2024 07:53 《國企紅籌》鞍鋼（００３４７）首季虧損擴至近１７億人幣
30/04/2024 07:53 《國企紅籌》洛陽鉬業（０３９９３）首季盈利２１億人幣，升６％
30/04/2024 07:53 《國企紅籌》青島啤酒（１６８）首季盈利１６億人幣，升１０％
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰