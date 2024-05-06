《駐京專電》人行：首季貸款總體需求指數按季升１０﹒１個百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人民銀行日前發布多個調查報告顯示，今年

一季度，中國貸款總體需求指數為７１﹒６％，比上季上升１０﹒１個百分點。



＊房地產企業貸款需求指數比上季上升８﹒２個百分點＊



人民銀行發布的銀行家問卷調查報告顯示，一季度，中國製造業貸款需求指數比上季上升

６﹒１個百分點；基礎設施貸款需求指數比上季上升５﹒６個百分點；批發零售業貸款需求指數

比上季上升５﹒１個百分點；房地產企業貸款需求指數比上季上升８﹒２個百分點。

銀行家宏觀經濟熱度指數為３５﹒４％，比上季上升４﹒３個百分點。其中，５９﹒０％的

銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，３５﹒１％的銀行家認為「偏冷」。對下季度，銀行家宏觀

經濟熱度預期指數為３９﹒７％，高於本季４﹒３個百分點。

人民銀行發布的企業家問卷調查報告顯示，一季度，資金周轉指數為６０﹒７％，比上季上

升０﹒５個百分點。



＊傾向「更多儲蓄」居民增加至６１﹒８％＊



此外，人民銀行發布的城鎮儲戶問卷調查報告顯示，一季度，傾向於「更多消費」的居民佔

２３﹒４％，與上季基本持平；傾向於「更多儲蓄」的居民佔６１﹒８％，比上季增加０﹒７個

百分點；傾向於「更多投資」的居民佔１４﹒９％，比上季減少０﹒７個百分點。

居民偏愛的前三位投資方式依次為：「銀行、證券、保險公司理財產品」「基金信托產品」

和「股票」，選擇這三種投資方式的居民佔比分別為４５﹒２％、１８﹒６％和１４﹒１％。

在被問及未來三個月準備增加支出的項目時，居民選擇比例由高到低排序為：教育

（２８﹒６％）、醫療保健（２６﹒３％）、旅遊（２５﹒４％）、社交文化和娛樂

（２０﹒５％）、大額商品（１７﹒７％）、購房（１５﹒０％）和保險（１４﹒０％）。

