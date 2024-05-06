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AH股新聞

06/05/2024 12:07

《以舊換新》發改委召開座談會，與民企交流大規模設備更新工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔主持召開大規模設備
更新和消費品以舊換新第２次專題座談會，與天能控股集團、西子聯合、聯影集團、康力電梯等
民營企業負責人座談交流，認真聽取企業家對大規模設備更新工作的訴求建議，就下一步推動相
關工作進行了深入交流討論。
　　民營企業參會代表詳細介紹了企業生產經營情況，從生產端、需求端和回收利用端分別提出
了對設備更新工作的考慮和具體意見建議。
　
＊設備更新還將注重向民生領域傾斜＊
　
　　鄭柵潔指出，今年以來，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，一
季度經濟呈現增長較快、結構趨優、質效向好的發展態勢，實現了平穩起步、良好開局。隨著黨
中央、國務院各項決策部署持續落地見效，中國經濟回升向好態勢將得到進一步鞏固和增強，為
民營經濟健康發展營造良好的宏觀經濟環境。
　　鄭柵潔表示，推動大規模設備更新，將有力拉動有效投資，增加先進產能，增進民生福祉，
推進經濟轉型升級和社會發展進步。下一步，國家發改委將強化統籌協調，與有關部門和地方政
府一道，安排中央投資支持符合條件的設備更新和循環利用項目，打好財稅、金融等政策組合拳
，強化要素保障，促進產業向「新」而行。同時，設備更新還將注重向民生領域傾斜，提升公共
服務品質，提高老百姓生活舒適度。

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