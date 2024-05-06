《駐滬專電》上海部分「以舊換新」樓盤項目公布活動方案

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀

行業協會近日倡議在上海發起商品住房「以舊換新」活動。

據《澎湃新聞》報道，截至５月４日１５時，已有７個參加倡議的樓盤項目公布了此次活動

的具體方案，並在支付寶「樂居換新購」小程序上線。

其中，嘉定一個樓盤的活動時間為５月１日－３１日，參與房源為已取得預售許可證的高層

住宅及疊加別墅。購房人在報名登記後，可以挑選新房，簽署訂房合同並支付定金，高層定金為

１０萬元（人民幣．下同），疊加別墅為２０萬元，由開發商自行收取。若舊房在６０天內未售

出，換房人可無條件解除協議，無需承擔違約責任。在出售舊房方面，購房人自行選擇一家或多

家參與活動的中介機構，簽訂委託出售協議，並在各自房地產網站和中介門店進行優先推廣，加

快舊房交易。

不過，上述開發商優惠活動力度有限，即五一期間提供１０套一批次清盤房源，認購客戶送

小家電一台。

另一個項目的參與活動時間為５月－７月，參與房源是已取得預售許可證的小高層住宅及疊

加別墅，並與中介機構鏈家進行合作。購房人參與流程與上述項目類似，不過在「新房選購與簽

約」環節，換房人挑選房源，簽署訂房合同的定金意向金為２０萬元，可由購房企業、購房人選

擇支付寶凍資或開發商自行收取，鎖定期為６０天。具體優惠為五一期間提供２０套特惠房源。

業內人士認為，商品住房「以舊換新」活動有利於整合一二手房買賣分散的交易流程，通過

開發商、中介機構、房地產平台服務商賦能，打通交易環節，減少堵點、加速流通，推動一二手

房買賣實現聯動。

