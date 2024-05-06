【政策解讀】中央首提消化存量房產，政策重點從促投資轉向

《經濟通通訊社６日專訊》中央政治局近日召開會議提出，繼續堅持因城施策，切實做好保

交房工作。要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，

促進房地產高質量發展。

其中，「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」是首次提出，何為「消化存量

房產」、「優化增量住房」頗受市場關注。

對此，《財新網》引述多名業內人士指，「消化存量房產」或將聚焦於需求和供給兩端，即

在需求端，持續通過降低購房門檻、發放購房補貼、減免購房稅負等方式鼓勵購房需求釋放、消

化存量住宅；在供給端，可鼓勵地方政府統籌收購一些存量住宅樓盤或二手住宅用作保障性住房

。

在「優化增量住房」方面，政策或將在土地供應端提高優質地塊的供應比例，在產品端提升

住宅的品質，以滿足購房者對高品質住宅的需求。

中信證券的研報亦指出，此次政治局會議關於房地產領域的表述，表明政策重點從促投資轉

向消化庫存，強調房地產市場供求關係的新變化和消化存量房產的重要性，政策的重心並不是依

託財政直接拉動投資，而是消化庫存修復市場投資信心。

上述多名業內人士指出消化存量房產政策此前已有落地。例如，在需求端，自去年下半年起

，金融政策端包括「認房不認貸」，降低房貸利率、首付比等政策陸續出台，包括核心城市在內

的多地也陸續放鬆當地的樓市限制性政策、推動住房「以舊換新」－－這些政策旨在激發購房需

求釋放、消化供應相對過剩的商品房庫存，滿足居民合理住房需求。

在供給端，去年人行設立總額１０００億元（人民幣．下同）的租賃住房貸款支持計畫，支

持八個試點城市批量收購商品房用作租賃住房，該計畫目前已在試點城市陸續落地。（ｌｃ）

