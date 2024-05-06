《深港通》北向額度全日使用４１﹒４億，南向使用２９﹒９億

《經濟通通訊社６日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４７８﹒５７億元，買盤超賣盤，額度全日使用４１﹒４３億元，佔每日額度８％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９０﹒１３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２９﹒８７億元，佔每日額度７﹒１％。
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06/05/2024 16:26
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額度餘４７８﹒５７億元，買盤超賣盤，額度全日使用４１﹒４３億元，佔每日額度８％。
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