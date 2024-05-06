《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平抵巴黎對法國進行國事訪問

《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平抵達巴黎開始對法國進行國事訪問
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當地時間５月５日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴黎，應法蘭西共和國總統馬克龍邀請，對
法國進行國事訪問。習近平指，希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰
略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為世
界和平、穩定、發展作出新的貢獻。
資本市場「１＋Ｎ」政策體系將加快落地實施
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中共中央政治局４月３０日召開會議。會議強調，要積極發展風險投資，壯大耐心資本。市場人
士認為，隨著新「國九條」的出台，有關部門將加快推動資本市場「１＋Ｎ」政策體系落地實施
，更好促進資本市場健康發展。壯大耐心資本方面的配套改革值得關注。
強化退市監管，Ａ股激濁揚清
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隨著２０２３年年報披露收官，又有多家上市公司因財務不達標或被出具無法表示意見的審計報
告等問題，拉響了退市警報。截至４月３０日，Ａ股今年以來已有２４家公司「鎖定」退市，其
中，已有９家公司完成退市，１５家公司拉響退市警報。
《上海證券報》
科創屬性評價指標調整
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中證監日前發布修改後的《科創屬性評價指引（試行）》，上交所同步發布《科創板企業發行上
市申報及推薦暫行規定》，適度提高對科創板擬上市企業的研發投入、發明專利數量及營業收入
復合增長率要求，進一步引導中介機構提高申報企業質量，推薦真正具有關鍵核心技術的優質科
技企業在科創板上市。
中證監進一步優化北交所輔導監管工作
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近日，中證監制定發布《監管規則適用指引－－北交所類第１號：全國股轉系統掛牌公司申請在
北交所發行上市輔導監管指引》，首次以監管規則適用指引形式，對新三板掛牌公司通過「層層
遞進」路徑在北交所上市的輔導監管進行系統規範，並將輔導監管與公司表現相結合，明確了公
司輔導期可少於３個月的要求。
「首發企業檢查」抽查比例調高至２０％
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中證監日前發布《關於修改〈中國證監會隨機抽查事項清單〉的決定》。其中提及，將《中證監
隨機抽查事項清單》附件所列抽查事項第１項「首發企業檢查」的抽查比例由「隨機抽籤的比例
為５％」修改為「隨機抽籤的比例為２０％」。
《證券時報》
港股創６年來最長連漲紀錄
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「五一」期間，港股延續此前上升勢頭。整個假期，恆指大漲逾４％領漲全球，恆生科技指數更
是飆升超７％。往前看，恆生指數已連續９個交易日收漲，創２０１８年２月以來最長連漲紀錄
。
中國大宗商品價格指數兩連漲
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中國物流與採購聯合會５日發布的數據顯示，４月中國大宗商品價格指數（ＣＢＰＩ）為
１１５﹒４點，環比上漲３％。分析認為，ＣＢＰＩ環比連續兩月上漲，且漲幅擴大，表明宏觀
經濟調控政策對內需拉動作用正逐步顯現，企業生產恢復加速，國內經濟景氣水平擴張加快。
「股神」巴菲特為何出言謹慎？
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儘管少了老搭檔芒格，在今年伯克希爾公司的股東大會上，將滿９４歲的「股神」巴菲特依然回
答了超過４０個問題，包括公司巨額的現金儲備、減持蘋果公司股票、海外市場和新興產業的投
資機會等投資者關心的問題。整個股東大會問答環節持續６個小時，巴菲特一如既往地思維清晰
、邏輯縝密，但對於希望從中找到投資機會的人來說，可能會有些失望。（ｌｃ）
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