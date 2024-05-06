《神州經脈》五一國內遊花費增，比亞迪推０首付，６１８取消預售

《神州經脈》中央政治局上周召開會議，政策風向為市場帶來利好情緒，五一假期期間境外

中資股票走高，滬深股市全日（６日）追落後，地產股早段拉漲盤中升幅收窄，消費、保險股接

力漲，全日上升個股超過４３００隻，帶動滬綜指全日升幅拉大至１﹒１６％，報

３１４０﹒７２點，高見３１４２﹒３８點，刷新七個月新高，深成指升２％，創業板指飆

１﹒９８％。

投資熱情高漲，兩市全日成交１１０２５億元（人民幣．下同），連續第四個交易日成交破

萬億，陸股通全日淨流入超過９３億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２１３７，較上個交易日４時３０分收盤

價大升２７９點子，兩連升，創３月２５日以來近一個半月新高，全日在７﹒２００９至

７﹒２１７１之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９９４，較上個交易日升６９點子，兩連升，創３月

２５日以來近一個半月新高，上個交易日報７﹒１０６３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平昨日抵達法國展開歐洲國事訪問之旅，將與法國總統馬克龍及歐盟委員會

主席馮德萊恩舉行三邊會談。馮德萊恩在與習近平舉行會談前表示，會敦促中方進行公平的競爭

。她又提到之前與習近平會面時，已明確表示目前市場准入的不平衡是不可持續的，需要得到解

決。她將鼓勵中方在短期內解決產能過剩問題，而歐盟亦會與其他經濟體合作。她並重申歐盟的

立場是去風險，但不是要與中國脫勾，強調中歐關係是最複雜的關係之一，但也是最重要的關係

之一。另外，習近平在法國《費加羅報》刊登一篇署名文章，稱中國歡迎更多高質量法國農產品

、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長的美好生活需要。



２﹒ 文旅部公布，五一假期國內旅遊出遊合計２﹒９５億人次，同比增長７﹒６％，按可比口

徑較２０１９年同期增長２８﹒２％；國內遊客出遊總花費１６６８﹒９億元，同比增長

１２﹒７％，按可比口徑較２０１９年同期增長１３﹒５％。交通部公布，五一假期全社會跨區

域人員流動量１３５８４６﹒２７萬人次，日均２７１６９﹒３萬人次，比２０１９年同期增長

２３﹒７％，比２０２３年同期增長２﹒１％；其中鐵路客運量９１７６﹒５萬人次，日均

１８３５﹒３萬人次，比２０１９年同期增長２３﹒３％，比２０２３年同期增長１﹒４％；民

航客運量９９７﹒１萬人次，日均１９９﹒４萬人次，比２０１９年同期增長１１﹒１％，比

２０２３年同期增長８﹒１％。



３﹒ 國家電影局統計，五一假期全國電影票房１５﹒２７億元，觀影人次３７７７萬，均超過

去年同期。假期票房前五名影片分別為：《維和防暴隊》４﹒０６億元，《末路狂花錢》

３﹒９２億元，《九龍城寨之圍城》２﹒５５億元，《間諜過家家 代號：白》１﹒９６億元，

《哈爾的移動城堡》１﹒０３億元。截至今年５月５日，全年總票房為２０１﹒２４億元，國產

影片份額為８３﹒７６％。



４﹒ 商務部商務大數據監測顯示，五一假期期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期

增長６﹒８％。同時，３６個大中城市重點商圈的客流量同比增長１５﹒１％。各地積極開展以

舊換新系列活動，有效促進了大宗消費的穩步增長，其中汽車、家電、家具的銷售額同比分別增

長了４﹒８％、７﹒９％和４﹒６％。此外，全國實物商品網上零售額同比增長了１５﹒８％。

在服務消費領域，餐飲企業銷售額同比增長了７﹒１％，而部分電商平台的住宿銷售額也實現了

６％的增長。



５﹒ 人民銀行、國家金融監督管理總局日前聯合發布通知，將自用汽車貸款最高發放比例調整

為由金融機構自主確定，理論上最高發放比例可為１００％，即「０首付」。比亞迪在「五一」

長假期間出招，針對旗下王朝網各車型推出優惠購車政策，單車置換國家補貼至高１萬元，比亞

迪補貼至高８０００元，合共優惠最多１﹒８萬元。此外，比亞迪王朝同步推出相應的金融政策

：最低０首付，１２－６０任意貸期；４０％首付起２４期０息；首付５０％尾款５０％，１年

０利息０月供。用戶可在０首付、０利息和０月供三種金融方案中任選其一。



６﹒ 國家金融監管總局官網掛出公開回覆，同意比亞迪旗下比亞迪財險在安徽、江西、山東（

不含青島）、河南、湖南、廣東、陝西和深圳地區使用全國統一的交強險（交通事故責任強制保

險）條款、基礎保險費率和相應的費率浮動系數，有關批覆日期為今年４月２２日。外界解讀指

，本次監管對比亞迪財險交強險業務的審批，可以看作比亞迪在上述地區可以提供相應服務，預

計比亞迪的新能源汽車保險預計將很快正式大範圍開放。



７﹒ 淘天集團宣布今年「６１８ 大促」取消預售，５月２０日晚８時直接售賣，全程價保。

與此同時，京東「６１８大促」亦宣布，將於５月３１日開啟現貨開售，主推每滿３００元減

５０元的跨店滿減力度，促銷生效期間，商家的同一款商品可全程參與，重點鼓勵全品類商家參

與。



８﹒ 武廣鐵路、滬杭鐵路、滬昆鐵路、杭甬鐵路均在５月２日發布公告稱，從６月１５日起，

將其運營高鐵線路票價提升，漲幅均在１９％－２０％。四條鐵路表示，將根據市場狀況，區分

季節、日期、時段、席別等因素實行票價折扣浮動策略，執行票價將以公布票價為上限、５﹒５

折為下限。這次提價是鐵路部門近年來對高鐵票價提價幅度最大的一次，距今最近的一次提價是

２０２１年６月，京滬高鐵二等座最高票價由５９８元提升至６６２元，漲幅１０﹒７％。

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