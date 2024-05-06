《鍾之日記》港股十連升，Ａ股開閘衝

《鍾之日記》５月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國４月非農就業僅增１７﹒５萬遠遜預期，失業率意外升至３﹒９％，提振市場對聯儲局

或加快減息的預期，美股三大指數周五高開高走。但港股畢竟已經連升兩星期，今日走勢開始出

現疲態。恒指早段反覆偏軟，今早輕微高開１２點後，一度倒跌８６點，但騰訊（００７００）

升幅擴大加上友邦（０１２９９）走強，港股隨後跌幅收窄，午後更掉頭上升。恒指收報

１８５７８，升１０２點或升０﹒６％，連續十連升，主板成交近１４４５億元。



＊Ａ股追落後，今刷七個月高＊



中央政治局上周召開會議，政策風向為市場帶來利好情緒，五一假期期間境外中資股票走高

，滬深股市全日追落後，地產股早段拉漲盤中升幅收窄，消費、保險股接力漲，全日上升個股超

過４３００隻，帶動滬綜指全日升幅拉大至１﹒１６％，報３１４０﹒７２點，高見

３１４２﹒３８點，刷新七個月新高，深成指升２％，創業板指飆１﹒９８％。

投資熱情高漲，兩市全日成交１１０２５億元人民幣，連續第四個交易日成交破萬億，陸股

通全日淨流入超過９３億元人民幣。



＊出行熱潮＋漲價預期，廣深高鐵飆一成＊



為期五天的「五一」黃金周落幕，文化和旅遊部公布「成績單」，假期期間全國國內旅遊出

遊合計２﹒９５億人次，同比增長７﹒６％，國內遊客出遊總花費１６６８﹒９億元人民幣，同

比增長１２﹒７％。交通部門數據顯示，五一全國跨區域人員流動量料達１３﹒６億人次，較

２０１９年同期增長２４﹒１％。

旅遊熱潮帶動鐵路運輸量，昨日全國鐵路預計發送旅客達１８６５萬人次。而五一黃金周首

日，全國鐵路發送旅客２０６９萬人次創歷史新高。

另外，武廣鐵路、滬杭鐵路、滬昆鐵路、杭甬鐵路宣布，從６月１５日起，其運營的高鐵線

路票價漲價１９％－２０％。此次提價是近年來高鐵票價漲幅最大的一次，上一次提價是

２０２１年６月，京滬高鐵二等座最高票價由５９８元提升至６６２元，漲幅１０﹒７％。

內地４條熱門高鐵線加價，市場預料其他線路票價將跟隨上調。今次武廣線漲幅達兩成，該

線路外延至香港，理論上未來往返香港的高鐵票會同步提價。今日港鐵（０００６６）回覆傳媒

查詢指，一直就高鐵運作及票務安排與內地鐵路單位緊密溝通，如有票務調整，會適時公布。

旅客出行熱潮疊加漲價預期，廣深鐵路（００５２５）Ｈ股連升２日，今日收漲１１﹒５％

；Ａ股同升３﹒６％。港鐵則升１﹒７％。



＊滙控股價稍軟，管理層稱無計劃進行新交易＊



滙控主席杜嘉祺向投資者表示，該公司出售部分最大規模業務的時代現已結束。行政總裁祈

耀年補充稱，該行沒有進行任何新交易的計劃。

杜嘉祺周五在股東會上提到了去年和中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）的鬥爭

，稱「一小部分股東」在去年的股東大會上建議進行戰略和結構評估。他說：「我很高興地說，

壓倒性多數股東都贊同我們‥‥‥一年過去了，你能看到支持董事會建議的價值所在。」

據《彭博》報道，中國平安在會上投票反對將祈耀年續任公司董事。然而祈耀年續任董事的

動議，仍然獲得近８４％股東票支持。中國平安去年要求滙控展開一系列改革方案，包括剝離亞

洲子公司，但在去年度的股東會上遭否決。

滙控今日股價軟０﹒２％，中國平安則跌１％。





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