《Ａ股焦點》家品股拉漲，瑞爾特漲停，索菲亞升７％

《經濟通通訊社６日專訊》政治局會議提出要切實做好保交房工作，並首提統籌研究消化存

量房產和優化增量住房的政策措施。家品股今早隨地產股起飛，瑞爾特（深：００２７９０）漲

停，致歐科技（深：３０１３７６）升９﹒２％，索菲亞（深：００２５７２）漲７﹒４％，志

邦家居（滬：６０３８０１）升７﹒４％，顧家家居（滬：６０３８１６）升６﹒９％，皮阿諾

（深：００２８５３）升６﹒４％，茶花股份（滬：６０３６１５）升５﹒３％。（ｅｙ）

