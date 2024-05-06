【大國博弈】習近平抵法展開國事訪問，冀此行凝聚共識深化合作

《經濟通通訊社６日專訊》當地時間５月５日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴黎，展開

對法國的國事訪問，法國總理阿塔爾等高級官員迎接。習近平夫人彭麗媛、中央辦公廳主任蔡奇

、外長王毅等人陪同出訪。

習近平抵埗後發表書面講話，他表示，中法建交６０年來，中法關係始終走在中國同西方國

家關係前列，為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範。中法關係發

展不僅給兩國人民帶來了福祉，也為動盪不安的世界注入了穩定性和正能量。

習近平表示，訪問期間，將同法國總統馬克龍就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重

大國際和地區問題深入交換意見。希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚

戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為

世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。



＊馬克龍籲重新調整中法經濟關係＊



外媒透露，馬克龍７日將在其第二故鄉比利牛斯山（Ｐｙｒｅｎｅｅｓ）接待習近平，此舉

是回應習近平４月與馬克龍在廣州松園舉行的非正式會晤，預計兩人會談觸及主權安全和氣候問

題，以及就中國被指產能過剩問題進一步溝通。

馬克龍早前接受採訪時表示，歐洲希望在與中國的經濟關係中有更多的互惠，以更好地保障

自身經濟安全。「我呼籲『現代化』，因為中國現在在許多領域產能過剩，並向歐洲大量出口。

」馬克龍說。

儘管馬克龍在經濟問題上立場強硬，但他也希望能拓展中國對法國的投資，同時也在捍衛歐

洲作為一個平衡力量的角色，讓中國能夠繼續參與全球議題。馬克龍稱，「讓我們明確一點，我

不是說要疏遠中國……無論是氣候問題還是安全問題，我們都需要中國人。」（ｒｙ）

