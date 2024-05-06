  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

06/05/2024 08:54

【大國博弈】習近平抵法展開國事訪問，冀此行凝聚共識深化合作

　　《經濟通通訊社６日專訊》當地時間５月５日下午，國家主席習近平乘專機抵達巴黎，展開
對法國的國事訪問，法國總理阿塔爾等高級官員迎接。習近平夫人彭麗媛、中央辦公廳主任蔡奇
、外長王毅等人陪同出訪。
　　習近平抵埗後發表書面講話，他表示，中法建交６０年來，中法關係始終走在中國同西方國
家關係前列，為國際社會樹立了不同社會制度國家之間和平共處、合作共贏的典範。中法關係發
展不僅給兩國人民帶來了福祉，也為動盪不安的世界注入了穩定性和正能量。
　　習近平表示，訪問期間，將同法國總統馬克龍就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重
大國際和地區問題深入交換意見。希望通過這次訪問，鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚
戰略共識、深化各領域交流合作，用歷史的火炬照亮前行的路，創造中法關係更加美好未來，為
世界和平、穩定、發展作出新的貢獻。
　
＊馬克龍籲重新調整中法經濟關係＊
　
　　外媒透露，馬克龍７日將在其第二故鄉比利牛斯山（Ｐｙｒｅｎｅｅｓ）接待習近平，此舉
是回應習近平４月與馬克龍在廣州松園舉行的非正式會晤，預計兩人會談觸及主權安全和氣候問
題，以及就中國被指產能過剩問題進一步溝通。
　　馬克龍早前接受採訪時表示，歐洲希望在與中國的經濟關係中有更多的互惠，以更好地保障
自身經濟安全。「我呼籲『現代化』，因為中國現在在許多領域產能過剩，並向歐洲大量出口。
」馬克龍說。
　　儘管馬克龍在經濟問題上立場強硬，但他也希望能拓展中國對法國的投資，同時也在捍衛歐
洲作為一個平衡力量的角色，讓中國能夠繼續參與全球議題。馬克龍稱，「讓我們明確一點，我
不是說要疏遠中國……無論是氣候問題還是安全問題，我們都需要中國人。」（ｒｙ）

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰06/05/2024 08:54  《神州券商》中金擬為高層銀行家降職減薪，部分人或失ＭＤ頭銜

其他AH股新聞
More

06/05/2024 09:13  《駐京專電》北京「五一」旅遊收入１９６億元增１０％，創新高

06/05/2024 09:10  《駐京專電》人行：首季貸款總體需求指數按季升１０﹒１個百分點

06/05/2024 08:59  《中國要聞》五一假期入境客在華使用支付寶消費額按年增７倍

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金