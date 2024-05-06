《中國要聞》菲否認中菲曾就仁愛礁問題達協議，外交部促尊重事實

《經濟通通訊社６日專訊》外交部發言人林劍主持例行記者會，有記者提問稱：菲律賓防長

及外交部分別發表聲明，否認中菲之間就仁愛礁問題曾達成包括「新模式」在內的任何協議，中

方對此有何評論？



＊菲方多次拋棄兩國共同商討達成的協定＊



林劍表示，中方始終致力於通過對話協商同菲律賓管控包括仁愛礁問題在內的涉海爭議，無

論是「君子協定」、內部諒解還是「新模式」，都反映了中方為此作出的努力和誠意。林劍再次

闡明相關基本事實：２０２１年底中菲達成「君子協定」。菲律賓本屆政府初期，雙方繼續執行

「君子協定」，直到２０２３年２月，菲方不再遵守。２０２３年９月，中方邀請菲總統特使來

華磋商，雙方就仁愛礁局勢管控達成內部諒解，該諒解獲得菲領導層同意，並在隨後的仁愛礁運

補中執行了一次，之後即被菲方拋棄。

今年初，中方通過外交渠道同菲西部軍區商談達成仁愛礁運補「新模式」，菲軍方多次確認

該「新模式」得到包括菲防長、國安顧問等在內的整個指揮鏈條的同意，「新模式」在２月２日

菲方運補中實施一次後又被菲方拋棄。

林劍說，菲方近期的有關言論否認不了中菲曾達成相關協定的客觀事實，上述共識旨在管控

分歧，避免衝突，建立互信，維護仁愛礁海域的和平穩定。中方敦促菲方遵守國際交往基本準則

，尊重事實，信守承諾，停止侵權挑釁，切實回到通過對話協商妥處分歧的正確軌道上來。



＊菲方應立即停止衝闖中國南沙群島海域＊



另外，林劍補充，如果菲方真正想緩和南海局勢，就應當立即停止衝闖中國南沙群島和黃巖

島鄰近海域，停止向仁愛礁非法坐灘的軍艦運送建築物資並修建永久設施，停止在有關無人島礁

非法的登礁活動，停止拉幫結派，炫耀武力，停止散布虛假信息，誤導國際社會。（ｒｙ）

