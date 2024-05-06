天齊鋰業所持成都公司１﹒２５億元人民幣股權被凍結

《經濟通通訊社６日專訊》國家企業信用信息公示系統網站顯示，天齊鋰業（０９６９６）

（深：００２４６６）新增１條股權續行凍結信息，股權被執行的企業為成都天齊鋰業有限公

司，凍結股權數額１﹒２５億元人民幣，凍結期限自２０２４年４月２９日至２０２７年４月

２８日，執行法院為四川省高級人民法院。

成都天齊鋰業有限公司由天齊鋰業股份全資持股，成立於２０１４年８月，註冊資本２５億

元人民幣。（ｃｔ）

