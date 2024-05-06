《Ａ股行情》滬指高開０﹒８９％，政治局會議釋利好離岸中資股漲

《經濟通通訊社６日專訊》中共中央政治局上周召開會議，暗示將下調政策利率和存款準備

金率，而且會議大幅增加了房地產和地方債務風險化解相關內容，稱要「統籌研究消化存量房產

和優化增量住房的政策措施」，並強調「要深入實施地方政府債務風險化解方案」。

分析指，中國政府承諾為經濟增長提供支持，並著手化解房地產和地方債問題，是好的現象

，然而在提振內需促進消費方面，中國仍未見真金白銀的支持，已經公布的設備更新和消費品以

舊換新行動方案至今仍未撥出預算支持。市場認為，通過出口和投資導向的增長模式，在經貿戰

即將打響的前景下，或對中國經濟後續增長帶來不確定性。

盡管如此，政策風向還是為市場帶來了利好情緒，五一假期期間境外中資股票走高，滬深股

市今早追落後，滬綜指高開０﹒８９％，報３１３２﹒５１點，深成指高開１﹒５５％，創業板

指飆２﹒０７％。

政治局會議提出要切實做好保交房工作，並首提統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政

策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。野村中國首席經濟學家陸挺等在

研報中指出，這是中國最高領導層自去年４月以來首次在高層會議強調「保交房」，同時不再提

及「三大工程」，意味著政策出現重大轉向，朝收拾房地產「爛攤子」邁出了重要一步。

中國國家主席習近平周日（５日）乘專機抵達巴黎，展開對法國的國事訪問，習近平表示，

將同法國總統馬克龍就新形勢下中法、中歐關係發展，以及當前重大國際和地區問題深入交換意

見。（ｅｙ）

