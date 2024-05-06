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AH股新聞

06/05/2024 11:36

《Ａ股行情》滬指復市半日升１﹒０５％刷七個月高，百億外資灌入

　　《經濟通通訊社６日專訊》中央政治局上周召開會議，政策風向為市場帶來利好情緒，五一
假期期間境外中資股票走高，滬深股市今早追落後，地產股早段拉漲盤中升幅收窄，消費、保險
股接力漲，滬綜指半日升幅拉大至１﹒０５％，報３１３７﹒３６點，高見３１４２﹒２６點，
刷新七個月新高，深成指升２﹒０５％，創業板指飆２﹒１８％。
　　投資熱情高漲，兩市半日成交７２３７億元（人民幣．下同），陸股通半日淨流入超過
１０９億元。
　
＊地產股先升後回調＊
　
　　政治局會議提出要切實做好保交房工作，並首提統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政
策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。野村中國首席經濟學家陸挺等在
研報中指出，這是中國最高領導層自去年４月以來首次在高層會議強調「保交房」，同時不再提
及「三大工程」，意味著政策出現重大轉向，朝收拾房地產「爛攤子」邁出了重要一步。
　　Ａ場地產股早段升，盤中回調，招商蛇口（深：００１９７９）收漲３％，萬科Ａ
（深：０００００２）升１﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）升１％，新湖中寶
（滬：６００２０８）升０﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）升０﹒３％，保利發展
（滬：６０００４８）揚０﹒１％。
　　家品股跟隨升，瑞爾特（深：００２７９０）漲停，致歐科技（深：３０１３７６）升
９﹒１％，索菲亞（深：００２５７２）升６﹒８％，志邦家居（滬：６０３８０１）漲
６﹒５％，顧家家居（滬：６０３８１６）升６﹒１％。
　
＊白酒股飆，茅台升３％＊
　
　　保險股領漲，中國太保（滬：６０１６０１）升４﹒５％，中國平安（滬：６０１３１８）
升３﹒４％，中國人壽（滬：６０１６２８）升３﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）升
２﹒８％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒１％。
　　外資流入，白酒股飆升，酒鬼酒（深：０００７９９）漲停，舍得酒業
（滬：６００７０２）升７﹒５％，水井坊（滬：６００７７９）升６﹒９％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）走高５﹒１％，瀘州老窖（深：０００５６８）升４﹒２％，五糧液
（深：０００８５８）升３％，貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒９％。（ｅｙ）

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