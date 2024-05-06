【汽車新勢力】比亞迪車險業務獲批，預計即將大範圍開放

《經濟通通訊社６日專訊》國家金融監管總局官網今早掛出一則公開回覆，稱同意比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）旗下比亞迪財險在安徽、江西、山東（不含青島）、河南

、湖南、廣東、陝西和深圳地區使用全國統一的交強險（交通事故責任強制保險）條款、基礎保

險費率和相應的費率浮動系數，有關批覆日期為今年４月２２日。外界解讀指，本次監管對比亞

迪財險交強險業務的審批，可以看作比亞迪在上述地區可以提供相應服務，預計比亞迪的新能源

汽車保險預計將很快正式大範圍開放。

比亞迪汽車工業有限公司去年５月受讓易安財險１００％股權，易安財險數日後更名為比亞

迪財險。比亞迪於今年４月宣布，經國家金融監管總局核准，已任命王勇為深圳比亞迪財險總經

理，比亞迪日前還在官方ＡＰＰ中設立了保險服務入口，不過目前該功能尚未支持在線投保。



＊出事多險企拒保，新能源車企落場賣車險＊



比亞迪並非首家跨界開展汽車保險的企業，小鵬汽車（０９８６８）、蔚來汽車

（０９８６６）、理想汽車（０２０１５）和特斯拉此前都相應成立了自家的保險經紀公司。

新能源車企跨界賣車險，分析指主要原因是愈來愈多內地車主反映，保險公司拒絕為其新能

源汽車承保，或者要求車主增加價格不菲的附加險。新能源汽車的最大隱患來自於動力電池，其

在溫度過熱、碰撞變形或者充電時會產生燃燒起火的風險，內媒此前引述多家保險公司人士指出

，正是因為新能源車險業務虧損嚴重，所以才會變相漲價或者直接拒保。

金監總局財產保險監管司今年１月中旬向各財險公司下發通知，強調要「提高政治站位，強

化責任擔當」，要求商業保險公司不得拒保交強險，商業險願保盡保，同時要求險企全面排查整

改，不得在系統管控、核保政策等方面對特定新能源車型採取「一刀切」等不合理的限制承保措

施等。（ｅｙ）

