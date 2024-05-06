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AH股新聞

06/05/2024 16:38

【內房困局】萬科公告擬償付６２００萬元境內債利息

　　《經濟通通訊社６日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公告，「２３萬科
ＭＴＮ００２」擬於５月１２日償付利息０﹒６２億元（人民幣．下同）。該期債券發行總額
２０億元，期限３年，利率３﹒１０％。（ｅｙ）

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