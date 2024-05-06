《Ａ股焦點》香飄飄漲停，杯套印嘲諷日本核污水排海標語掀搶購潮

《經濟通通訊社６日專訊》香飄飄（滬：６０３７１１）漲１０％漲停，報１９﹒２１元人

民幣。

近日有網民發現，浙江食品企業香飄飄旗下ＭＥＣＯ果汁茶在日本華人超市京和商店大久保

店銷售的產品套了個獨特的紙杯套，上面以中文和日文印上嘲諷核污水排海的標語，包括「請日

本政客把核污水喝了」、「無恥」、「０﹒１％的土地污染了７０％的海洋」、「可以沒有日本

不能沒有海洋」、「海洋不是日本的下水道」等。

事件掀起內地網民熱議，當中不少人支持這種做法，稱「還是浙江企業有勇氣」、「你們是

全人類的戰士」等，甚至湧入香飄飄各平台旗艦店掃貨。其中香飄飄抖音直播間的日本事件同款

產品熱賣，單是５月５日當天，香飄飄抖音官方旗艦店銷售額就超過１００萬元人民幣，主播還

稱「熱搜同款杯套正在緊急備貨，到貨後補發」。香飄飄京東旗艦店銷量第一位也是ＭＥＣＯ果

汁茶。

至於今次事件是「員工個人行為」還是「公司授意」，有內媒引述網購平台的香飄飄官方旗

艦店客服人員稱，「日本產品的包裝是員工個人行為，店舖裏沒有同款包裝，但是目前購買果汁

茶產品的熱情非常高漲」。香飄飄則在５月４日在社交媒體發出僅得９個大字的「紅頭文件」－

－我們的員工是好樣的。（ｓｌ）

