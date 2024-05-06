《中國要聞》五一假期深圳灣及福田口岸出入境人次均增五成

《經濟通通訊社６日專訊》今年五一假期廣東各口岸出入境客流均大幅增長。其中，深圳邊

檢總站方面，５月１日至５月５日下午５時，深圳灣邊檢站共查驗出入境人員約４７萬人次（出

境約２３萬人次，入境約２４萬人次）、交通運輸工具３﹒９萬輛次，分別較去年同期上漲

４８％、３４％。５月１日至５月４日晚間，皇崗邊檢站共檢查經皇崗、福田口岸和福田保稅區

一號通道出入境人員８０﹒７萬人次，其中福田口岸出入境６３﹒３萬人次，同比增５１％；出

入境交通運輸工具３﹒７萬輛次。

廣州白雲機場口岸５月１日至５月５日上午９時查驗出入境人員１６萬人次、交通運輸工具

超１２００架次，同比增長超７５％、５０％；５月１日為單日客流高峰，出入境人員超４﹒１

萬人次。

白雲邊檢站邊防檢查處副處長孫煌表示，主要是五一假期與廣交會三期重疊，口岸入境經商

和出境旅遊人次明顯增多。本屆廣交會期間（４月１５日至５月５日）共有逾７５萬人次在白雲

機場口岸出入境，環比增長１０％，其中入境方向有逾１５萬人次外國人、佔比超４０％，來華

從事商務活動人員比例近４０％。（ｓｌ）

