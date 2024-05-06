《神州債市》首４月地方發債１﹒９萬億降三成，料第三季將發力

《經濟通通訊社６日專訊》今年以來地方政府「借錢」規模明顯縮減。內媒根據公開數據統

計，今年前４個月全國發行地方政府債券合計１９１７８億元（人民幣．下同），與去年同期相

比下降約３１％，也略低於２０２２年同期。不過，從近年前４個月地方發債規模來看，今年仍

然處於高位，僅低於２０２３年和２０２２年同期。



＊新增專項債降近六成，發行進度僅１９％＊



前４個月發行的地方政府債券中，再融資債券９４２０億元，同比增長１３％；新增地方政

府債券９７５８億元，同比下降５０％，當中新增專項債券７２２４億元，同比下降約５６％。

內媒指出，今年前４個月地方政府債券發行規模低於去年同期，主要是新增專項債發行進度

較慢。按照今年預算報告，今年新增專項債擬發行規模約３﹒９萬億元，比去年增加１０００億

元。而前４個月發行新增專項債佔全年擬發行規模比重約１９％，進度明顯慢於去年同期。

粵開證券首席經濟學家羅志恒此前曾分析，新增專項債發行緩慢有兩方面的因素，一是受到

去年第四季增發國債的影響，財政可使用資金相對充裕，新發債券的必要性和緊迫性不高；另一

方面與債務壓力較大省份要嚴控低效率政府投資有關。

不過，４月底召開的中共中央政治局會議指出，當前經濟回升向好仍面臨諸多挑戰，要靠前

發力有效落實已經確定的宏觀政策，其中舉措之一正是加快專項債發行使用進度等，以保持必要

的財政支出強度。

報道引述民生銀行首席經濟學家溫彬預計，下一階段，地方債發行重心將有所後移。一方面

，今年專項債項目申報、審核時點與前幾年相比較晚，目前剛初步完成項目篩選工作；另一方面

，財政部表示將根據超長期特別國債項目分配情況及時啟動發行工作，目前來看最有可能的發行

窗口期還是在二季度。因此，地方債發行重心或後移至三季度，從而避免政府債集中供給為資金

面造成較大壓力，進而推升政府債券融資成本，也可和去年增發國債、超長期特別國債形成資金

滾動接續的良好局面，避免空窗期。（ｓｌ）

