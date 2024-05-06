《中國要聞》交通部：五一假期１３﹒６億人次流動，同比增２％

《經濟通通訊社６日專訊》交通運輸部數據顯示，５月１日－５日五一勞動節假期期間，全

社會跨區域人員流動量１３５８４６﹒２７萬人次，日均２７１６９﹒３萬人次，比２０１９年

同期增長２３﹒７％，比２０２３年同期增長２﹒１％。

其中，鐵路客運量９１７６﹒５萬人次，日均１８３５﹒３萬人次，比２０１９年同期增長

２３﹒３％，比２０２３年同期增長１﹒４％。

公路跨區域人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業

性客運量）１２４９７７萬人次，日均２４９９５﹒４萬人次，比２０１９年同期增長

２４﹒４％，比２０２３年同期增長２﹒１％。其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人

員出行量１０７５９２萬人次，日均２１５１８﹒４萬人次，比２０１９年同期增長３９﹒２％

，比２０２３年同期增長１﹒４％；公路營業性客運量１７３８５萬人次，日均３４７７萬人次

，比２０１９年同期下降２５﹒１％，比２０２３年同期增長６﹒５％。

水路客運量６９５﹒６７萬人次，日均１３９﹒１萬人次，比２０１９年同期下降

３１﹒３％，比２０２３年同期增長６﹒０％。

民航客運量９９７﹒１萬人次，日均１９９﹒４萬人次，比２０１９年同期增長１１﹒１％

，比２０２３年同期增長８﹒１％。（ｓｌ）

