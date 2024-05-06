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AH股新聞

06/05/2024 14:23

《中國要聞》交通部：五一假期１３﹒６億人次流動，同比增２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》交通運輸部數據顯示，５月１日－５日五一勞動節假期期間，全
社會跨區域人員流動量１３５８４６﹒２７萬人次，日均２７１６９﹒３萬人次，比２０１９年
同期增長２３﹒７％，比２０２３年同期增長２﹒１％。
　　其中，鐵路客運量９１７６﹒５萬人次，日均１８３５﹒３萬人次，比２０１９年同期增長
２３﹒３％，比２０２３年同期增長１﹒４％。
　　公路跨區域人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業
性客運量）１２４９７７萬人次，日均２４９９５﹒４萬人次，比２０１９年同期增長
２４﹒４％，比２０２３年同期增長２﹒１％。其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人
員出行量１０７５９２萬人次，日均２１５１８﹒４萬人次，比２０１９年同期增長３９﹒２％
，比２０２３年同期增長１﹒４％；公路營業性客運量１７３８５萬人次，日均３４７７萬人次
，比２０１９年同期下降２５﹒１％，比２０２３年同期增長６﹒５％。
　　水路客運量６９５﹒６７萬人次，日均１３９﹒１萬人次，比２０１９年同期下降
３１﹒３％，比２０２３年同期增長６﹒０％。
　　民航客運量９９７﹒１萬人次，日均１９９﹒４萬人次，比２０１９年同期增長１１﹒１％
，比２０２３年同期增長８﹒１％。（ｓｌ）

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