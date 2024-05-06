【聚焦數據】４月財新中國服務業ＰＭＩ微降至５２﹒５

《經濟通通訊社６日專訊》４月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得

５２﹒５，較３月下降０﹒２個百分點，仍位於擴張區間。財新表示，４月服務業景氣度維持擴

張，主要受內外需持續向好的拉動，但速度略有放緩。



＊４月財新綜合ＰＭＩ微升至５２﹒８，刷１０個月新高＊



此前公布的４月財新中國製造業ＰＭＩ上升０﹒３個百分點至５１﹒４，續創２０２３年３

月來新高，在製造業的帶動下，當月綜合ＰＭＩ上升０﹒１個百分點至５２﹒８，刷新２０２３

年６月來最高紀錄，顯示整體企業生產經營活動加快擴張步伐。

國家統計局近期公布的４月製造業、服務業ＰＭＩ分別回落０﹒４個、２﹒１個百分點至

５０﹒４、５０﹒３；受兩大行業擴張速度放緩的影響，當月綜合ＰＭＩ回落１﹒０個百分點至

５１﹒７。



＊需求增強，就業繼續收縮，成本再漲＊



財新中國服務業ＰＭＩ分項數據顯示，服務業供需兩旺，４月經營活動指數和新訂單指數持

續高於臨界點，其中新訂單指數、新出口訂單指數在擴張區間小幅上升，分別創２０２３年６月

、７月來新高。受訪企業表示，需求基本面轉強，疊加業務拓展，帶動新業務量增長；海外市況

改善，旅遊活動增加，出口銷售也隨之上升。

與製造業情況相似，需求改善的影響暫未體現在就業市場，服務業就業指數連續三個月位於

收縮區間，且４月下行至２０２３年以來最低。調查樣本企業反映，人員自願離職，同時企業出

於成本考慮裁撤冗員，導致用工量下降。儘管用工減少，服務業企業尚有餘力處理積壓訂單，積

壓工作量指數雖小幅上升，但仍低於臨界點。

服務業價格持續上升。由於原料、能源、用工成本增加，４月服務業投入品價格指數在擴張

區間微升；服務業企業提高銷售價格以應對成本上漲的壓力，當月服務業銷售價格指數抬升，已

連續三個月高於臨界點。

隨著市況改善，服務業企業信心持續增長，４月經營預期指數高於臨界點且有所上揚，但與

長期均值相比依然偏低。



＊分析：預期仍偏弱，應保持政策連續性＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２４年一季度經濟增速超市場預期，製造業穩健增長

，消費逐步回升，經濟開局良好，這與財新中國製造業ＰＭＩ和服務業ＰＭＩ連續數月高於榮枯

線保持一致。４月服務業較製造業恢復更好，投資品製造行業產銷兩旺，景氣度自下游向中上游

傳導跡象顯現。

他表示，當前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升

。展望未來，政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當

前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。（ｓｌ）

