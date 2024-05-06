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AH股新聞

06/05/2024 13:35

【ＦＯＣＵＳ】９３歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準

　　【ＦＯＣＵＳ】白髮是榮耀的冠冕，當９３歲「股神」巴菲特（Ｗａｒｒｅｎ　
Ｂｕｆｆｅｔｔ）一年一度的股東大會周六（４日）登場，數千人不惜凌晨等候在小城奧馬哈的
會場外。創紀錄的１８８９﹒９億美元現金，減少最大持倉蘋果股份約１３％，虧本清空影視巨
頭派拉蒙，為繼任者阿貝爾（Ｇｒｅｇ　Ａｂｅｌ）　背書。
　
＊風險很小＋大賺特賺＊
　
　　８月將迎來９４歲生日的巴菲特，掌舵的巴郡截至首季末的現金及等價物亦再刷新高，較去
年底的１６７６億美元再增２１４億美元，相當於整個麥當勞的市值。由於大部分資金泊於殖利
率高達５﹒４％的美國三個月期國債，首季淨袋利息收入高達１９億美元，按年增逾七成。
　　曾將現金比喻為「氧氣」的他打趣道，「當利率是５﹒４％時我們不會花掉它，但是１％的
時候就會，不要告訴美聯儲。」但言歸正傳，巴菲特一邊預計巴郡的現金儲備年底將達２０００
億美元，另一邊就強調，「我並非斷食，只是周遭無甚吸引力……除非我們認為我們要做的事風
險很小且可以大賺特賺。」
　　對於未來會否出現「不期而遇的良機（ａｎ　ｏｃｃａｓｉｏｎａｌ　ｂｉｇ　
ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）」，去年成功押注日本五大商社的他提及，正在考慮在加拿大進行投
資，並稱印度未來可能擁有「未經探索或無人關注（ｕｎｅｘｐｌｏｒｅｄ　ｏｒ　
ｕｎａｔｔｅｎｄｅｄ）的機會」。
　
＊「避厄運」亦有失算時＊
　
　　不過，將「避免厄運（ａｖｏｉｄｉｎｇ　ｂａｄ　ｌｕｃｋ）」奉為一生投資圭臬的股神
，亦有不好彩的時候。他透露，已經清倉全部派拉蒙股票，並坦誠「損失了很多錢」。自巴郡
２０２２年一季度首次斥２６億美元買入６９００萬股派拉蒙股票，持股最高達１５％，後者
２０２２年、２０２３年跌幅分別高達４４％、１２％。繼去年第四季賣出３０４０萬股後，巴
菲特一季度斬倉了剩餘的６３３０萬股。
　　巴郡「一股不留」的操作早有先例，去年第一季，清倉台積電、紐約梅隆銀行等４股；去年
第二季，清倉Ｖｉｔｅｓｓｅ　Ｅｎｅｒｇｙ等３股；去年第三季，清倉通用汽車、聯邦快遞、
強生、寶潔等７股；去年第四季清倉險企Ｍａｒｋｅｌ、家居建造商ＤＲ　Ｈｏｒｔｏｎ等３股

　　不過，相比巴菲特今次罕有直認對派拉蒙蝕賣「１００％負責」，之前的減倉操作並不確定
是來自股神自己還是投資組合經理韋施勒（Ｔｅｄ　Ｗｅｓｃｈｌｅｒ）及庫姆斯（Ｔｏｄｄ　
Ｃｏｍｂｓ）的操作，尤其是巴郡清倉台積電後，該股股價過去一年反彈了近七成，而２０２０
年第四季清倉的摩通，股價較當時低點已翻倍。
　
＊繼任人未做過選股決定＊
　
　　巴菲特最新就指，他的繼任人阿貝爾對巴郡的投資擁有最終決定權，包括收購企業、購買股
票、以及在眾人遲疑的時候採取行動。而在此之前，他曾有意讓兩位副手韋施勒、庫姆斯處理巴
郡的股票投資組合。２０００年加入巴郡的阿貝爾現年６１歲，職業生涯開始於能源和公用事業
行業，自２０１８年以來一直負責巴郡的非保險業務。
　　盡管阿貝爾從未做過選股決定，但巴菲特就稱，其非常了解企業，「如果你了解企業，你就
會了解普通股」，為阿貝爾背書意味溢於言表。
　　可以肯定的是，巴菲特之後，阿貝爾掌舵的巴郡，將面臨的營運和投資環境將較過往天翻地
覆，恐難找到足夠大的交易為巴郡注入「令人瞠目結舌」的動力。

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