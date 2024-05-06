【ＦＯＣＵＳ】９３歲「股神」愛現金，揭「花錢」兩標準

【ＦＯＣＵＳ】白髮是榮耀的冠冕，當９３歲「股神」巴菲特（Ｗａｒｒｅｎ

Ｂｕｆｆｅｔｔ）一年一度的股東大會周六（４日）登場，數千人不惜凌晨等候在小城奧馬哈的

會場外。創紀錄的１８８９﹒９億美元現金，減少最大持倉蘋果股份約１３％，虧本清空影視巨

頭派拉蒙，為繼任者阿貝爾（Ｇｒｅｇ Ａｂｅｌ） 背書。



＊風險很小＋大賺特賺＊



８月將迎來９４歲生日的巴菲特，掌舵的巴郡截至首季末的現金及等價物亦再刷新高，較去

年底的１６７６億美元再增２１４億美元，相當於整個麥當勞的市值。由於大部分資金泊於殖利

率高達５﹒４％的美國三個月期國債，首季淨袋利息收入高達１９億美元，按年增逾七成。

曾將現金比喻為「氧氣」的他打趣道，「當利率是５﹒４％時我們不會花掉它，但是１％的

時候就會，不要告訴美聯儲。」但言歸正傳，巴菲特一邊預計巴郡的現金儲備年底將達２０００

億美元，另一邊就強調，「我並非斷食，只是周遭無甚吸引力……除非我們認為我們要做的事風

險很小且可以大賺特賺。」

對於未來會否出現「不期而遇的良機（ａｎ ｏｃｃａｓｉｏｎａｌ ｂｉｇ

ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）」，去年成功押注日本五大商社的他提及，正在考慮在加拿大進行投

資，並稱印度未來可能擁有「未經探索或無人關注（ｕｎｅｘｐｌｏｒｅｄ ｏｒ

ｕｎａｔｔｅｎｄｅｄ）的機會」。



＊「避厄運」亦有失算時＊



不過，將「避免厄運（ａｖｏｉｄｉｎｇ ｂａｄ ｌｕｃｋ）」奉為一生投資圭臬的股神

，亦有不好彩的時候。他透露，已經清倉全部派拉蒙股票，並坦誠「損失了很多錢」。自巴郡

２０２２年一季度首次斥２６億美元買入６９００萬股派拉蒙股票，持股最高達１５％，後者

２０２２年、２０２３年跌幅分別高達４４％、１２％。繼去年第四季賣出３０４０萬股後，巴

菲特一季度斬倉了剩餘的６３３０萬股。

巴郡「一股不留」的操作早有先例，去年第一季，清倉台積電、紐約梅隆銀行等４股；去年

第二季，清倉Ｖｉｔｅｓｓｅ Ｅｎｅｒｇｙ等３股；去年第三季，清倉通用汽車、聯邦快遞、

強生、寶潔等７股；去年第四季清倉險企Ｍａｒｋｅｌ、家居建造商ＤＲ Ｈｏｒｔｏｎ等３股

。

不過，相比巴菲特今次罕有直認對派拉蒙蝕賣「１００％負責」，之前的減倉操作並不確定

是來自股神自己還是投資組合經理韋施勒（Ｔｅｄ Ｗｅｓｃｈｌｅｒ）及庫姆斯（Ｔｏｄｄ

Ｃｏｍｂｓ）的操作，尤其是巴郡清倉台積電後，該股股價過去一年反彈了近七成，而２０２０

年第四季清倉的摩通，股價較當時低點已翻倍。



＊繼任人未做過選股決定＊



巴菲特最新就指，他的繼任人阿貝爾對巴郡的投資擁有最終決定權，包括收購企業、購買股

票、以及在眾人遲疑的時候採取行動。而在此之前，他曾有意讓兩位副手韋施勒、庫姆斯處理巴

郡的股票投資組合。２０００年加入巴郡的阿貝爾現年６１歲，職業生涯開始於能源和公用事業

行業，自２０１８年以來一直負責巴郡的非保險業務。

盡管阿貝爾從未做過選股決定，但巴菲特就稱，其非常了解企業，「如果你了解企業，你就

會了解普通股」，為阿貝爾背書意味溢於言表。

可以肯定的是，巴菲特之後，阿貝爾掌舵的巴郡，將面臨的營運和投資環境將較過往天翻地

覆，恐難找到足夠大的交易為巴郡注入「令人瞠目結舌」的動力。

