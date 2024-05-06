【大國博弈】法國財長：非常歡迎比亞迪和中國汽車工業來設廠

《經濟通通訊社６日專訊》中國國家主席習近平正在法國巴黎進行國事訪問期間，法國經濟

財政部長勒梅爾表示，如果中國電動汽車巨頭比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）決定

在法國設廠，法國將很歡迎。

《路透》報道指，勒梅爾周一在一場與汽車業高管的會議中表示，法國歡迎所有工業項目；

法國非常歡迎比亞迪和中國汽車工業的到來。（ｓｌ）

