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AH股新聞

06/05/2024 18:02

【大國博弈】法國財長：非常歡迎比亞迪和中國汽車工業來設廠

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國國家主席習近平正在法國巴黎進行國事訪問期間，法國經濟
財政部長勒梅爾表示，如果中國電動汽車巨頭比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）決定
在法國設廠，法國將很歡迎。
　　《路透》報道指，勒梅爾周一在一場與汽車業高管的會議中表示，法國歡迎所有工業項目；
法國非常歡迎比亞迪和中國汽車工業的到來。（ｓｌ）

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