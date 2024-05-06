【汽車新勢力】問界回應致命車禍：瞬間斷電致車門把手無法彈出

《經濟通通訊社６日專訊》華為與賽力斯（滬：６０１１２７）旗下電動汽車問界新Ｍ７

Ｐｌｕｓ上月底在山西運城一條高速公路追撞前方灑水車後起火，車上３人死亡。問界汽車官方

微博「ＡＩＴＯ汽車」今日發表聲明回應外界對涉事車輛相關技術的關切，強調問界新Ｍ７

Ｐｌｕｓ未搭載華為ＡＤＳ智能駕駛系統，撞車後電池包未發生自燃，安全氣囊正常打開；車門

把手控制器因電源線及信號線瞬間切斷而無法收到彈出信號，要由施救人員破窗拉動機械車門內

把手開門救人。

另外，賽力斯汽車法務部發布聲明稱，針對今次事故，將對涉嫌捏造並散布虛偽事實的行為

採取法律手段追究責任。聲明強調，事故原因及責任認定應當以交警部門的權威調查結論為準，

在調查結論未公布之前，任何不實揣測、捏造虛假信息並通過媒體進行惡意傳播的行為，均可能

觸犯法律。



＊無搭載華為ＡＤＳ智駕系統，事故車速超出ＡＥＢ工作範圍＊



車禍發生後，不少聲音質疑隱藏式車門把手是阻礙緊急救援的原因之一，家屬並曾質疑問界

Ｍ７宣傳的ＡＥＢ自動緊急制動和ＧＡＥＢ異形障礙物自動緊急制動，以及阻燃材料和熱失控保

護等技術沒有發揮作用。問界方面在今日的聲明中，就ＡＥＢ功能未有有成功避免碰撞的疑問指

出，問界新Ｍ７ Ｐｌｕｓ搭載Ｌ２級輔助駕駛系統（非華為ＡＤＳ ２﹒０智能駕駛系統），

其ＡＥＢ工作範圍為車速４－８５ｋｍ╱ｈ；事故車輛碰撞發生時車速１１５ｋｍ╱ｈ，超過

ＡＥＢ）的ＡＥＢ工作範圍。聲明並指，事故車輛在碰撞發生前，制動系統正常，根據後台數據

分析，事故發生前５分鐘內有２次制動動作，車輛均能正常減速。

對於車門在撞車後能否打開的疑問，聲明指出，問界新Ｍ７ Ｐｌｕｓ具備碰撞自動解鎖功

能，且配置機械車門內把手，特殊緊急情況時，可通過拉動機械車門內把手解鎖開門。不過，本

次事故車輛與前方道路養護車發生１１５ｋｍ╱ｈ高速追尾碰撞時，前方車輛尾部突出樑狀堅硬

結構瞬時嚴重侵入事故車輛左上側前機艙及乘員艙，導致前機艙及乘員艙內電源線及信號線被瞬

間切斷，門把手控制器無法收到彈出信號，施救人員破窗拉動機械車門內把手開門實施營救。



＊撞車後電池包未有自燃，安全氣囊正常打開＊



此外，前機艙及乘員艙被瞬間嚴重損毀、線束瞬間被切斷後，前機艙被高溫部件或線束短路

火花引燃，前機艙左側先起火，後火勢蔓延至整車，惟動力電池包未發生自燃。另根據後台數據

分析，碰撞前主駕駛位有安全帶鎖扣信號，副駕駛位及後排３個座位均無安全帶鎖扣信號，安全

氣囊狀態監測正常；碰撞發生時，車輛安全氣囊正常打開。

聲明強調，目前正積極配合交警部門開展事故調查，提供一切必要數據還原事故原因，具體

調查結果以交警部門認定通報為準。（ｓｌ）

