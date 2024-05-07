《駐京專電》中方氣候問題特使劉振民今起赴美開展氣候變化會談

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使劉

振民將於５月７日至１６日率團赴美，與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔進行會談。

中國生態環境部表示，中美雙方將以兩國元首共識為指引，圍繞《關於加強合作應對氣候危

機的陽光之鄉聲明》等雙方共識、推進中美氣候合作取得務實成果等深入交換意見。劉振民特使

此行還將與聯合國有關方面，以及美方有關地方政府和智庫等就應對氣候變化等議題進行交流。

