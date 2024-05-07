《中國監管》市監總局擬禁酒企標榜產品「特供」黨政機關和軍隊

《經濟通通訊社７日專訊》市場監管總局制定《市場監管總局關於嚴禁制售「特供酒」的公

告（徵求意見稿）》，現面向社會公開徵求意見。《徵求意見稿》擬提議，嚴禁生產、銷售含有

「特供」「專供」「內供」黨政機關和軍隊等類似標識內容的酒類商品。嚴禁餐飲單位經營含有

「特供」「專供」「內供」黨政機關和軍隊等類似標識內容的酒類商品。嚴禁借「特供」「專供

」「內供」黨政機關和軍隊等名義推銷酒類商品，進行虛假或引人誤解的商業宣傳。

除了嚴禁生產、銷售、經營和以相關名義推銷「特供」酒類商品外，《徵求意見稿》還提到

，嚴禁設計、制作、代理、發布含有「特供」「專供」「內供」黨政機關和軍隊等類似內容的酒

類商品廣告。嚴禁印刷企業印刷含有「特供」「專供」「內供」黨政機關和軍隊等類似內容的商

標標識、包裝、裝潢、酒瓶標籤貼紙。

中國公安部今年４月發起針對「特供酒」的「淨風」行動，定性所有宣稱為黨政軍單位「特

供酒」的酒類產品均屬假酒，各地並就此開展一系列打擊犯罪活動。有酒類媒體此前分析指，一

些消費者愛慕虛榮、崇拜特權，將「特供酒」當作身份地位的象徵，用於請客、送禮或收藏，以

彰顯自己的地位，背後是一種畸形的消費理念。（ｅｗ、ｅｙ）

