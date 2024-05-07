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AH股新聞

07/05/2024 10:38

《社保基金》首季社保基金持倉市值４２７５億元人幣，創歷史新高

　　《經濟通通訊社７日專訊》隨著上市公司２０２４年一季報披露完畢，社保基金的最新持倉
情況也浮出水面。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至今年一季度末，社保基金相關帳戶在６６７家上
市公司前十大流通股東名單中現身，持倉市值合計４２７５億元（人民幣．下同），創歷史新高

　　從最新持股情況看，截至一季度末，社保基金理事會直接持有７家上市公司。其中，持倉市
值最多的為農業銀行（滬：６０１２８８），期末持倉市值高達９９５億元；其次是工商銀行
（滬：６０１３９８），持倉市值為６５１億元；持倉中國人保（滬：６０１３１９）市值為
２９１億元，位列第三。
　　截至一季度末，社保基金持倉市值超１０億元的有１５家公司，主要是各個細分行業的龍頭
股。在上游資源行業，包括雲鋁股份（０００８０７）、赤峰黃金（滬：６００９８８）、中國
神華（滬：６０１０８８）、山東黃金（滬：６００５４７）。還有化工行業龍頭萬華化學
（滬：６００３０９）、華魯恒升（滬：６００４２６），以及高端製造板塊的匯川技術
（深：３００１２４）、三一重工（滬：６０００３１）。此外，還有新能源汽車龍頭比亞迪
（深：００２５９４）、建築行業龍頭中國建築（滬：６０１６６８）、家電行業龍頭海爾智家
（滬：６００６９０）等。
　　從持倉變動看，社保基金首季增持較多的有浙能電力（滬：６０００２３）、南鋼股份
（滬：６００２８２）、招商蛇口（深：００１９７９）、銅陵有色（深：０００６３０）、廣
匯能源（滬：６００２５６）等。減持較多的是大北農（深：００２３８５）、中材科技
（深：００２０８０）、紫光股份（深：０００９３８）、明陽智能（滬：６０１６１５）、招
商輪船（滬：６０１８７２）等。（ｌｃ）

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