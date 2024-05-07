  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/05/2024 10:58

《駐滬專電》上海保交所迎第三任董事長王哲，原董事長任春生失聯

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》成立近八年的上海保險交易所日前迎來第三
任新董事長，由中國銀行保險信息技術管理有限公司黨委副書記、總裁王哲出任。
　　《財新網》引述知情人士指，王哲的新任命於４月２９日在相關部門完成公示，王哲於４月
２９日晚奔赴上海等待任命。４月３０日，即「五一」前最後一個工作日，組織部門在上海保交
所宣布了這一任命。目前，尚不清楚誰將接替王哲在中國銀保信的職位。
　　王哲現年５３歲，此前一直從事金融保險統計與分析工作，曾任原保監會統信部處長。
２０１３年，王哲與多位原保監會幹部一起，加入中國保信的籌建工作，出任中國保信副總裁；
２０１９年６月，王哲升任中國銀保信總裁。
　
＊原董事長任春生失聯＊
　
　　而就在４月３０日，在宣布董事長新任命的同一天，上海保交所原黨委書記、董事長任春生
下午１５：３０分搭乘機從上海回到北京後，隨即失聯，《財新網》引述知情人士稱其被帶走調
查。任春生同時也擔任中保投資有限責任公司黨委書記、董事長一職。
　　作為資深監管幹部的任春生，曾先後出任原保監會財務會計部主任、資金運用監管部主任、
中保投董事長等職。任春生在擔任原保監會資金部主任期間，加大了險資股權投資在各方面的鬆
綁，包括行業範圍限制等。在中保投任職期間，任春生打破了以固收產品為主的投資慣例，開始
更為主動的市場投資，但也有個別踩雷案例。如高合汽車，在經歷初期幾年產能快速擴張之後，
陷入汽車銷量不佳、停工停產難以為繼的困境。２０２１至２０２２年間，高合汽車獲得了中保
投、深創投、青島國資等多個國有資本的共同投資。

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰07/05/2024 11:18  《駐滬專電》上海中原：４月上海新房銷售面積環比降三成

下一篇新聞︰07/05/2024 10:57  《中國要聞》官方回應高鐵加價：實施市場化票價機制提升經營水平

其他AH股新聞
More

07/05/2024 10:49  《Ａ股異動》南京熊貓Ａ漲停，現報１０﹒１１元人幣

07/05/2024 10:38  《社保基金》首季社保基金持倉市值４２７５億元人幣，創歷史新高

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金