《駐滬專電》上海保交所迎第三任董事長王哲，原董事長任春生失聯

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》成立近八年的上海保險交易所日前迎來第三

任新董事長，由中國銀行保險信息技術管理有限公司黨委副書記、總裁王哲出任。

《財新網》引述知情人士指，王哲的新任命於４月２９日在相關部門完成公示，王哲於４月

２９日晚奔赴上海等待任命。４月３０日，即「五一」前最後一個工作日，組織部門在上海保交

所宣布了這一任命。目前，尚不清楚誰將接替王哲在中國銀保信的職位。

王哲現年５３歲，此前一直從事金融保險統計與分析工作，曾任原保監會統信部處長。

２０１３年，王哲與多位原保監會幹部一起，加入中國保信的籌建工作，出任中國保信副總裁；

２０１９年６月，王哲升任中國銀保信總裁。



＊原董事長任春生失聯＊



而就在４月３０日，在宣布董事長新任命的同一天，上海保交所原黨委書記、董事長任春生

下午１５：３０分搭乘機從上海回到北京後，隨即失聯，《財新網》引述知情人士稱其被帶走調

查。任春生同時也擔任中保投資有限責任公司黨委書記、董事長一職。

作為資深監管幹部的任春生，曾先後出任原保監會財務會計部主任、資金運用監管部主任、

中保投董事長等職。任春生在擔任原保監會資金部主任期間，加大了險資股權投資在各方面的鬆

綁，包括行業範圍限制等。在中保投任職期間，任春生打破了以固收產品為主的投資慣例，開始

更為主動的市場投資，但也有個別踩雷案例。如高合汽車，在經歷初期幾年產能快速擴張之後，

陷入汽車銷量不佳、停工停產難以為繼的困境。２０２１至２０２２年間，高合汽車獲得了中保

投、深創投、青島國資等多個國有資本的共同投資。

