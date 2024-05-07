《駐滬專電》上海中原：４月上海新房銷售面積環比降三成

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海中原地產最新公布的數據顯示，４月上

海新建商品住宅成交面積４９﹒６萬平方米，環比減少３４﹒７％。

從交易節奏來看，月初受到清明假期以及月初低開的慣例，成交相當低，下半月在高供應的

推動下成交開始恢復正常節奏，最後一周在翹尾效應下成交終於衝上２０萬平方米的高度。然而

，中低端產品表現乏力無法保證成交維繫在相對高位，高價房則表現穩定，因此４月成交均價少

幅回落，為每平方米８﹒６７萬元人民幣，環比下跌２﹒３％。

供應方面，４月新增供應面積７２萬平方米，環比減少３４﹒２％，入市產品繼續以中端改

善產品為主，結構上變化不大。

上海中原地產資深分析師盧文曦指，經過前期衝高後，４月成交回落意料之中，只是降溫速

度有點快。一方面是假期導致交易縮量，另一方面，中低價位產品並沒有起到很好的「基石」作

用，縮水幅度有點多。

他認為，目前市場僅靠高價房產品在支撐，這種現象不可持續，尤其第五批集中供應項目中

，均價十萬以上的產品出現大幅縮水，預示後續成交或繼續在當前低位運行，且受結構性影響均

價會進一步回落。

