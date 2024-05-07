《基金觀點》安本：中國股市反彈持續性取決企業盈利及政策支持

《環富通基金頻道７日專訊》安本中國股票主管姚鴻耀對中國股市展望發表評論。他指，經

歷今年１月份的急劇市場拋售後，市場情緒逐步有所改善。總的來說，近來的五個發展值得注視

：第一季度宏觀經濟表現超出預期，包括在中國春節假期的旅遊人數強勁以及信貸增長、出口和

採購經理指數（ＰＭＩ）數據均超出預期；「國家隊」對進一步股市下跌的容忍度劃下底線；

２０２３年第四季度和２０２４年第一季度的企業業績好於預期；中美之間進行了更多的外交談

判，包括美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平近期的會晤；中國國內在加強保護和提高股東

回報上有更嚴格的規定－－國務院發布新的「國九條」指導旨在加強監管，防範風險，促進資本

市場的發展。



＊聚焦高盈利能見度公司，關注更多派息或回購公司＊



考慮到目前市場估值處於歷史低谷，近期的市場反彈似乎更有機會是一次技術性回升，但其

持續性將取決於今年餘下時間的企業盈利前景。到目前為止，公司展現出樂觀及具建設性的情緒

。安本的重點仍然放在那些具有更高盈利能見度的公司上，同時也關注那些能夠進行更多派息或

回購的公司，這包括國有企業和民營企業。事實上，一些互聯網公司今年至今已經進行了相當多

的回購。

隨著政策逐漸變得更加寬鬆，若有比預期更大的財政支出和對房地產市場的額外幫助，將會

更加有助實質性地改善中國的市場情緒－－從３月份的全國人大會議明顯看出，政府打算作出的

財政支持將會是有序的。（ｗａ）

