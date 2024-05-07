《神州頭條》財經報章頭版摘要：中法歐領導人三方會晤

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同馬克龍、馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤

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當地時間５月６日上午，國家主席習近平應邀在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍、歐盟委員會主

席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤。習近平指出，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同

發展。



滬深上市公司宣告現金分紅家數和金額創新高

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２０２３年上市公司年報數據顯示，７８﹒４％的上市公司實現盈利，５１﹒４％的公司淨利潤

同比增長。上市公司宣告現金分紅家數、金額均創新高，員工人數和薪酬雙增。從行業賽道看，

出行服務業業績明顯修復，帶動相關商品消費回暖。海外業務收入創新高，「新三樣」龍頭企業

總體業績亮眼。



文旅消費「多點開花」，假日經濟潛力持續釋放

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文旅部６日發布的數據顯示，「五一」假期期間，全國國內旅遊出遊合計２﹒９５億人次，同比

增長７﹒６％，較２０１９年同期增長２８﹒２％；國內遊客出遊總花費１６６８﹒９億元（人

民幣．下同），同比增長１２﹒７％，較２０１９年同期增長１３﹒５％。





《上海證券報》



習近平同法國總統馬克龍共同會見記者

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當地時間５月６日下午，國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍會談後共同會見記者

。習近平指出，當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願同法方

一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。



習近平同馬克龍、馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤

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當地時間５月６日上午，國家主席習近平應邀在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍、歐盟委員會主

席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤。習近平指出，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同

發展。



年報五大亮點看滬深上市公司新變化

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滬深兩市超５０００家上市公司２０２３年年報出爐。數據顯示，去年滬深上市公司共實現營業

收入７２﹒６萬億元。其中，八成公司實現盈利，五成實現淨利潤同比增長。同時，公司回報股

東意識不斷增強，現金分紅水平持續維持高位。





《證券時報》



習近平同法國總統馬克龍共同會見記者

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當地時間５月６日下午，國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍會談後共同會見記者

。習近平指出，當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願同法方

一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。



深圳樓市放寬限購

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深圳市住房和建設局６日發布《關於進一步優化房地產政策的通知》，從分區優化住房限購政策

、調整企事業單位購買商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進一步優化房地產政策。



５家Ａ股公司或將退市

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在２０２３年財報公布後，一些問題公司的Ａ股之路或將走至終點。５月６日晚，已有５家Ａ股

公司發布公告稱，收到了交易所的事先告知書，股票可能被終止上市，它們有的是因為年報被審

計機構給出了無法表示意見的審計報告，有的是淨利潤、營業收入等財務指標觸及了終止上市的

紅線，還有的是因為公司未在法定期限內披露２０２３年年度報告。（ｌｃ）

