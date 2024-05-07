《神州經脈》中法加強ＡＩ及農業等合作，深圳分區放鬆樓市限購

《神州經脈》金龍中國指數隔晚窄幅跌，港股今（７日）早中斷十連漲趨勢，Ａ股早段跟隨

走軟，惟午後在軍工及地產板塊拉漲下倒升。滬綜指全日收市升０﹒２２％，報３１４７﹒７４

點。盤中高見３１５１﹒２２點，刷新近８個月以來新高，假期後連升兩日；深成指跌

０﹒０８％，創業板指跌０﹒１４％。

交投氣氛快速降溫，兩市全日成交９６８７億元（人民幣．下同），按日減少１２﹒１％，

中斷連續四個交易日成交萬億的趨勢，陸股通錄得淨流出超過２１億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２１４７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０點子，止兩連升，全日在７﹒２１２９至７﹒２１９０之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１００２，較上個交易日跌８點子，止兩連升，上個交易日報７﹒０９９４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國國家主席習近平當地時間周一（６日）在法國巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克龍舉行會

談，習近平稱會談富有成果，並指雙方要堅持互利共贏，共同反對「脫勾斷鏈」。馬克龍則表示

，法方希望向中國出口更多農產品，同時將對中國保持市場開放，不會針對中國企業搞歧視性政

策。兩國隨後發布關於人工智能（ＡＩ）和全球治理的聯合聲明、關於農業交流與合作的聯合聲

明等，指中法兩國一致認為要堅持「智能向善（ＡＩ ｆｏｒ ｇｏｏｄ）」的宗旨，通過全面

和包容性的對話，挖掘人工智能的潛力，降低其風險；將探討徹底解除牛肉禁運，繼續就脫水苜

蓿市場准入對話，並歡迎通過簽署關於葡萄種植和葡萄酒釀造產業合作的行政協議和續簽關於地

理標誌合作議定書加強合作。



２﹒ 習近平在法國與馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三方會晤。馬克龍和馮德萊恩就公

平貿易、俄烏戰爭等向習近平施壓。馮德萊恩在會談後見媒體時談到「產能過剩」問題，她強調

區域和經濟安全是歐盟最關切的兩大議題，中國若在經濟上公平競爭，將有利於所有人，反之歐

盟會毫不猶疑作出強硬決定，必要時會使用各種貿易防衛工具以保護歐洲經濟和安全。馮德萊恩

補充稱，電動汽車和鋼鐵等獲得大量補貼的中國產品正在湧入歐洲市場，世界無法消化中國的過

剩產能。而據央視報道，習近平否認存在中國產能過剩的問題。



３﹒ 習近平對法國進行國事訪問期間，國家發改委與空中客車公司（Ａｉｒｂｕｓ，空中巴士

）簽訂關於深化航空領域合作的諒解備忘錄。此前《路透》引述消息人士指，在習近平訪問法國

之前，空中客車已與中國就一份潛在的飛機大單進行談判。另外，中國外交部發言人林劍今日在

例行記者會上宣布，為進一步促進中外人員往來，中方決定延長對法國、德國、意大利、荷蘭、

西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡１２個國家免簽政策，至

２０２５年１２月３１日。上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境，不

超過１５天可免辦簽證入境。



４﹒ 內地４條高鐵線今年６月１５日起加票價，包括京廣高鐵武廣段、滬昆高鐵滬杭段、滬昆

高鐵杭長段、杭深鐵路杭甬段上運行的時速３００公里及以上動車組列車，加幅最高接近２０％

。高鐵加價引起輿論熱議，相關負責人指出，今次加價主要是考慮到這些高鐵線路運營１０餘年

來一直實行單一票價機制，但線路維護、車輛購置、設備更新、勞務用工等運營成本發生了較大

變化，迫切需要建立以市場為導向的票價機制，提升鐵路市場化經營水平。



５﹒ 有關中金公司縮減人手支出的傳聞愈來愈多，最新據《路透》引述消息人士報道，中金考

慮今年將境內外投行員工數量縮減至少１０％。消息指，中金擬自今年起至２０２６年削減三分

之一的境內投行員工，每年減少約１３％的員工，其中北京、上海的減員比例會超過１３％，而

深圳方面因創收能力更強，裁員比例會低於１３％；中金擬採取的裁員行動包括勸退一些考評不

佳的員工。



６﹒ 一線城市樓市鬆綁再進一步，深圳市住建局宣布從分區優化住房限購政策，除了放寬非深

圳戶籍居民買樓限制外，還放寬部分家庭可在深圳部分地區購買多一套住房；二線城市武漢亦公

布重磅樓市新政，向購買新城區特定商品住房項目的家庭派發購房消費券，金額介乎５萬－１０

萬元，並且放寬家庭住房以舊換新的購房限制。



７﹒ 據《財聯社》報道，目前已有多家基金公司上報薪酬方案，有基金公司上報的年薪上限僅

百萬元出頭，遠低於傳聞中「３００萬元以上」的上限水平，不過也有公司上報的年薪上限為

２００萬到５００萬元不等。此外，按照慣例，每年４月為基金公司發放年終獎時間，不過報道

指出，鑑於多數公募基金還在評估合理的薪酬水平，目前延遲發放的基金公司不在少數，但也有

基金公司趕在五一節前發了年終獎。報道引述某基金公司人士表示，年終獎打折在預期之內，平

均下降幅度在４０％到５０％之間。



８﹒ 隨著上市公司２０２４年一季報披露完畢，社保基金的最新持倉情況也浮出水面。

Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至今年一季度末，社保基金相關帳戶在６６７家上市公司前十大流通

股東名單中現身，持倉市值合計４２７５億元，創歷史新高。從最新持股情況看，截至一季度末

，社保基金理事會直接持有７家上市公司。其中，持倉市值最多的為農業銀行，期末持倉市值高

達９９５億元；其次是工商銀行，持倉市值為６５１億元；持倉中國人保市值為２９１億元，位

列第三。（ｓｌ）

