《鍾之日記》終結十連升，港股作休整

《鍾之日記》５月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股憧憬美聯儲減息造好，惟港股今早小幅上升後即見大量沽盤，導致走勢反覆偏軟。恒指

早段雖曾升至１８６３８的全日高位，但高位遇阻，很快便掉頭向下，恒指餘下大部分時段均維

持下跌１００點左右。恒指收報１８４７９，跌９８點或跌０﹒５％，多隻重磅內地科技股以及

友邦（０１２９９）跌勢明顯，跌幅介乎１至４％。今日港股主板成交超過１１３４億元。



＊滬指跌轉微升，成交降溫＊



金龍中國指數隔晚窄幅跌，港股中斷十連漲趨勢，Ａ股早段跟隨走軟，惟午後在軍工及地產

板塊拉漲下倒升。滬綜指全日收市升０﹒２２％，報３１４７﹒７４點，盤中高見

３１５１﹒２２點，刷新近８個月以來新高，假期後連升兩日；深成指跌０﹒０８％，創業板指

跌０﹒１４％。

交投氣氛快速降溫，兩市全日成交９６８７億元人民幣，按日減少１２﹒１％，中斷連續四

個交易日成交萬億的趨勢，陸股通錄得淨流出超過２１億元人民幣。



＊樓市再鬆綁，內房暫回氣＊



深圳市住建局昨發布《關於進一步優化房地產政策的通知》，從分區優化住房限購政策、調

整企事業單位購買商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進一步為樓市「減辣」。

根據通知，深圳部分區域購房個稅、社保繳交年限要求由３年調整為１年，本市戶籍多孩家

庭可在部分區再購買多１套房；同時鼓勵企業購房解決員工住房需求，支持房地產開發商及中介

機構開展商品住房「收舊換新」和「以舊換新」工作等。

惟大行對深圳此番放鬆措施看法分歧。摩根士丹利認為，深圳樓市放寬限購力度弱於預期，

料對銷售影響少。野村較為樂觀，認為深圳再度放寬樓市措施，房企銷售氣氛料逐步回穩。至於

標普則表示悲觀，認為結構性因素正擠壓受評級的內地開發商，中國房地產市場仍在尋底。

有利好政策加持，內房股多數回氣暫升，新城發展（０１０３０）漲近６％，世茂集團

（００８１３）升４％，華潤置地（０１１０９）收升３﹒７％。雅居樂（０３３８３）上月預

售金額按年大跌６８％，今日仍升１﹒７％；而萬科企業（０２２０２）４月銷售額同比降約

３７﹒６％，股價全日無升跌。



＊網易遭唱淡狠削價＊



麥格理發表研究報告，稱網易（０９９９９）股價已由今年高位回落一成，而ＭＳＣＩ中國

指數今年已升９％，網易比起同業的估值差距顯著擴大，預期主要因為公司新遊戲發行表現差過

預期，而舊遊戲亦表現平平，預計公司上半年盈利增長溫和。因此，麥格理將網易今年及明年每

股盈測分別下調９％及５％，目標價由２４９元下調至２１５元，維持「跑贏大市」評級，相信

到今年下半年才會重拾增長動能。

受大行唱淡拖累，網易全日價跌５％，報１５２﹒７元，領跌藍籌；其他內地科網藍籌同挫

，阿里健康（００２４１）跌４﹒１％，美團（０３６９０）挫４％，百度（０９８８８）跌

２﹒２％，京東集團（０９６１８）跌２﹒１％，京東健康（０６６１８）走低２％。





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