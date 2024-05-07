【樓市鬆綁】深圳分區優化限購，交社保一年可購房，鼓勵企業購房

《經濟通通訊社７日專訊》深圳市住建局昨日發布《關於進一步優化房地產政策的通知》，

從分區優化住房限購政策、調整企事業單位購買商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進

一步優化房地產政策。

根據《通知》，非深圳戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）限購１套住房，在鹽田區、

寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買

住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求由３年調整為１年；在其他範圍內購買住房，個人

所得稅、社會保險的繳交年限要求仍為３年。

《通知》又明確，有兩個及以上未成年子女的深圳戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策

的基礎上，可在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明

區、大鵬新區範圍內再購買１套住房。

企業購房方面，《通知》規定，同時滿足設立年限滿１年、在本深圳累計繳納稅款金額達

１００萬元人民幣、員工人數１０名及以上條件的企事業單位，可在鹽田區、寶安區（不含新安

街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區購買商品住房，用於解決員工

住房等需求。

《通知》還支持在房地產開發企業以及相關中介機構開展商品住房「收舊換新」和「以舊換

新」工作，深圳住房公積金管理中心將提供房屋交易便民服務，優化商品住房「帶押過戶」流程

，提升房地產交易便利度。



＊房產中介平台再現歷史成交價和掛牌價＊



在深圳優化房地產政策的通知公布後，據《證券時報》記者登錄深圳某主流房產中介平台發

現，二手房小區歷史成交價再次呈現，高於政府參考價的業主掛牌價也得以呈現。２０２１年２

月８日，深圳在國內率先建立二手住房參考價格發布機制。隨後的很長一段時間，深圳主流房產

中介平台展示的房源價格只有參考價。（ｌｃ）

