【樓市鬆綁】武漢樓市新政：派消費券促以舊換新，放寬限購令

《經濟通通訊社７日專訊》武漢市住房保障和房屋管理局昨日發布通知稱，要加大對新城區

支持力度。在今年１２月３１日前，購買新城區特定商品住房項目的家庭，可通過公共服務平台

申請購房消費券用於購房，金額介乎５－１０萬元人民幣。通知指，武漢市第一批參與使用購房

消費券的商品住房項目共有１０３個。

此外，通知還提出，調整家庭首套住房貸款套數認定標準。在武漢市僅有一套住房且正掛牌

出售的家庭，辦理新購一套個人商業性住房貸款時認定為首套住房。

在公積金貸款方面，武漢市房管局表示，僅使用一次公積金貸款的繳存人家庭，名下在武漢

市無住房，再次使用公積金貸款購買住房時，執行該市首套房公積金貸款政策。但對於在武漢市

存在兩次及以上公積金貸款記錄的繳存人家庭，則不予貸款。

通知又指出，武漢將推行「賣舊買新」交易新模式。今年底前，對出售自有住房並在６個月

內購買新建商品住房，或購買新建商品住房後１２個月內出售原自有住房的家庭，由購買新建商

品住房所在區財政部門對其出售原自有住房已繳納的增值稅按計稅價格的１％給予補助。組織金

融機構提供長期低息貸款，支持符合條件的企業收購置換購房家庭的自有住房，用於市場化租賃

住房、保障性租賃住房和拆遷安置住房等。鼓勵房地產開發企業、房地產經紀機構、購房者三方

聯動，實現舊房「先賣」、新房「優買」。各區可制定「賣舊買新」優惠措施支持置換購房家庭

購買本轄區新建商品住房。

此外，武漢還將優化房地產開發企業「白名單」管理。實施新建商品房預售資金差別化分級

管理，根據企業信用等級實行０﹒６－０﹒８的差別化預售資金監管系數。加大房地產企業開發

貸款融資協調力度，對符合「白名單」條件的合規房地產項目應貸盡貸。（ｌｃ）

