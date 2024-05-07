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AH股新聞

07/05/2024 08:51

【大國博弈】習近平促中法共同反對脫勾，馬克龍承諾不搞歧視政策

　　《經濟通通訊社７日專訊》當地時間５月６日下午，國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國
總統馬克龍舉行會談。中方官媒報道指，習近平表示冀打造新時期互信穩定的中法關係。他認為
，雙方要堅持獨立自主，共同防止新冷戰或陣營對抗；要堅持相互理解，共同促進多彩世界的和
諧共處；要堅持高瞻遠矚，共同推動平等有序的世界多極化；要堅持互利共贏，共同反對「脫勾
斷鏈」。
　　在聯合記者會上，習近平說，他與馬克龍進行了富有成果的會談，雙方同意為開啟中法關係
下一個６０年的新征程，做好幾方面工作，一是鞏固雙邊關係戰略穩定，歡迎馬克龍再度訪華。
中法重申相互尊重彼此核心利益，將用好兩國多層次、多維度交流渠道，及時溝通和協調政策立
場。　
　
＊擴合作，中國加快開放電信等服務業准入＊
　
　　二是挖掘互利合作廣闊潛力。雙方將促進雙邊貿易向上平衡，擴大農食、金融等領域合作，
推進航空航天、民用核能等領域聯合研發和創新，加強發展戰略對接，拓展綠色能源、智能製造
、生物醫藥、人工智能等新興領域合作。中方已經實現製造業准入全面放開，將加快開放電信、
醫療等服務業市場准入。此訪期間，雙方簽署１８項部門間合作協議，涵蓋航空、農業、人文、
綠色發展等領域。
　
＊延長法國等１２國來華免簽至明年底＊
　
　　第三是加快人文交流。以中法文化旅遊年為契機，推進教育、體育、影視、青年及地方等合
作。習近平表示，中國支持法國辦好巴黎奧運會，歡迎更多法國朋友赴華，決定將對法國等１２
國公民短期來華的免簽政策延長至明年年底，支持增開上海至馬賽直飛航線等。
　　四是凝聚全球合作更大共識。雙方將深化在氣候變化、生物多樣性等領域合作。
　
＊馬克龍：歡迎更多中企赴法投資合作＊
　
　　馬克龍則表示，法方希望同中方進一步密切雙邊經濟關係和多邊溝通協作，推動法中戰略夥
伴關係取得更多成果。法方希望向中國出口更多農產品，同時將對中國保持市場開放，不會針對
中國企業搞歧視性政策，歡迎更多中國企業包括高技術企業赴法投資合作。（ｒｙ）

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