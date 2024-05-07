【大國博弈】中法歐三方會談，馮德萊恩指或採強硬行動保護歐洲

《經濟通通訊社７日專訊》國家主席習近平正訪問法國，當地時間５月６日上午，習近平應

約與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三方會晤。馬克龍和馮德萊恩就公平貿易、

俄烏戰爭等向習近平施壓。馮德萊恩在會後提出警告，歐盟不迴避採取強硬行動，以各種貿易防

衛工具保護歐洲經濟和安全。



＊習：中歐應堅持夥伴定位、對話合作＊



據官媒報道，習近平在三方會晤時強調，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，希

望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化

戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展。

馬克龍就表示，當前世界面臨重大挑戰，國際局勢處於關鍵轉折點，法國和歐盟需要同中國

加強合作，這事關歐洲的未來。法方希望同中方加強對話合作，增進法中、歐中之間的互信和友

誼。他又強調雙方需要確保向所有參與者，提供一個公平競爭的環境。



＊馮德萊恩：必要時會使用各種貿易防衛工具＊



至於馮德萊恩語調就較為強硬，她表示歐中關係是複雜的，維持與中國交往是要保證相互尊

重、避免誤解，並強調遵守國際規則的重要性。

馮德萊恩在會談後見媒體時談到「產能過剩」問題，她強調區域和經濟安全是歐盟最關切的

兩大議題，中國若在經濟上公平競爭將有利於所有人，反之歐盟會毫不猶疑作出強硬決定，必要

時會使用各種貿易防衛工具以保護歐洲經濟和安全。馮德萊恩補充稱，電動汽車和鋼鐵等獲得大

量補貼的中國產品正在湧入歐洲市場，世界無法消化中國的過剩產能。

歐盟最近亦就中國的市場准入問題作出反制動作，馮德萊恩指出，為了實現公平貿易，雙方

的市場准入也需彼此對等，會上各方討論了如何在市場准入方面取得實質性進展，她稱她仍然相

信可以取得更多進展。

而據央視報道，習近平否認存在中國產能過剩的問題。《人民日報》此前刊文，批評歐美對

華作出「產能過剩」指控，妄圖混淆是非、干擾認知，是單邊主義、保護主義的具體體現，實質

是逆全球化思潮作祟。（ｒｙ、ｅｙ）

