《中國要聞》官方回應高鐵加價：實施市場化票價機制提升經營水平

《經濟通通訊社７日專訊》內地高鐵加價，今年６月１５日起調高４條高鐵線路票價，升幅

近２０％，包括京廣高鐵武廣段、滬昆高鐵滬杭段、滬昆高鐵杭長段、杭深鐵路杭甬段上運行的

時速３００公里及以上動車組列車，是高鐵近年票價升幅最大的一次。

相關鐵路運輸企業負責人表示，此次票價調整主要考慮：一是這些高鐵線路運營１０餘年來

一直實行單一票價機制，線路維護、車輛購置、設備更新、勞務用工等運營成本發生了較大變化

，現有單一票價機制明顯不適應市場化經營形勢，迫切需要建立以市場為導向的票價機制，提升

鐵路市場化經營水平。



＊考慮季節、時段等因素，實行折扣浮動＊



二是這些高鐵線路普遍存在不同季節、日期、時段客流不均衡的情況，實行靈活折扣、有升

有降的票價機制，有利於通過價格槓桿合理匹配運能與需求的關係，促進客流均衡化，也讓一些

對列車運行時刻要求相對不高的旅客享受更多優惠票價。

三是這些高鐵平行線路上均有普速列車運行，實行市場化票價機制將進一步豐富高鐵、普鐵

客運產品體系，為旅客出行提供更多選擇。

四是這些高鐵上時速３００公里及以上動車組列車票價水平，與區域內其他高鐵線路上運行

的同類動車組列車票價明顯不平衡，票價調整有利於形成合理的比價關係，推動高鐵可持續發展

。（ｒｙ）

