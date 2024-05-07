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AH股新聞

07/05/2024 11:27

《行業數據》中物聯：４月中國倉儲指數環比降，物流景氣指數回升

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國物流與採購聯合會和中儲發展股份有限公司
（滬：６００７８７）聯合調查的中國倉儲指數，今年４月份報４９％，較上月降３﹒６個百分
點至收縮區間，新訂單、收費價格、業務利潤、期末庫存和平均庫存周轉次數等指數有不同程度
回落，顯示倉儲市場需求減弱，商品周轉效率放緩，期末庫存水平下降，收費價格和企業利潤也
有所降低。
　
＊倉儲需求偏弱，周轉效率降低＊
　
　　具體來看，新訂單指數回落，市場需求環比偏弱。４月份，新訂單指數為４８﹒２％，較上
月下降４﹒９個百分點。指數回落主要是由於３月份市場需求集中釋放後，本月市場處於消化前
期需求集中的恢復過程中，對倉儲業務需求相對偏弱。
　　４月份平均庫存周轉次數指數及期末庫存指數，雙雙回落至收縮區間，反映出部分領域的新
需求動力不足，商品周轉效率有所降低。
　　另外，４月收費價格指數為４７﹒８％，較上月降１﹒４個百分點；業務利潤指數為
４９﹒１％，降５﹒１個百分點，企業經營壓力加大。不過，業務活動預期指數按月回升２﹒７
個百分點，顯示企業預期仍在上升，對後市保持樂觀。
　
＊物流業景氣指數升０﹒９個百分點＊
　
　　中物聯同場公布４月份中國物流業景氣指數為５２﹒４％，環比回升０﹒９個百分點，顯示
景氣水平繼續提升，物流活躍度增強，向好發展基礎進一步鞏固。分項指數中，業務總量指數、
新訂單指數、設備利用率指數均連續回升，物流活躍度明顯增強。（ｒｙ）

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