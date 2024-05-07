《Ａ股行情》滬指低開０﹒０３％，買氣見頂多家公司股東擬減持

《經濟通通訊社７日專訊》金龍中國指數隔夜小幅回落，港股十連漲但投資者信心仍弱，市

場料市況後勁不繼。Ａ股連連刷新今年新高之際，多家Ａ股公司主要股東趁市場投資氣氛見頂，

果斷宣布減持。滬深股市今早開市未明朗，滬綜指低開０﹒０３％，報３１３９﹒６６點，深成

指低開０﹒０１％，創業板指高開０﹒０８％，有色股造好，汽車股走低。

一線城市樓市鬆綁再進一步，深圳市住建局宣布從分區優化住房限購政策，除了放寬非深圳

戶籍居民買樓限制外，還放寬部分家庭可在深圳部分地區購買多一套住房；二線城市武漢亦公布

重磅樓市新政，向購買新城區特定商品住房項目的家庭派發購房消費券，及放寬家庭住房以舊換

新的購房限制。

國際關係方面，國家主席習近平與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三方會晤

，關注到馮德萊恩會後言辭強硬，強調中國若出現不公平競爭行為，歐盟會毫不猶疑作出強硬決

定，必要時會使用各種貿易防衛工具以保護歐洲經濟和安全。馮德萊恩還明確指出，電動汽車和

鋼鐵等獲得大量補貼的中國產品正在湧入歐洲市場，世界無法消化中國的過剩產能。

人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日淨回籠４３８０億元人民幣。

（ｅｙ）

