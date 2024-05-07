《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１３％，３３億外資淨流出

《經濟通通訊社７日專訊》金龍中國指數隔晚窄幅跌，港股今早中斷十連漲趨勢，市場料市

況後勁不繼，Ａ股亦跟隨走軟。滬綜指今早高見３１４８﹒０１點，刷新近８個月以來新高後，

高處不勝寒，在外資流出下窄幅倒跌，半日收軟０﹒１３％，報３１３６﹒６２點，深成指跌

０﹒３１％，創業板指同跌０﹒３１％。

交投氣氛快速降溫，兩市半日成交６２７６億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少

超過１０００億元或１３﹒３％，陸股通錄得淨流出超過３３億元。



＊深圳再鬆綁樓市，地產股反應平平＊



再有一線城市再進一步對樓市鬆綁，深圳市住建局宣布從分區優化住房限購政策，除了放寬

非深圳戶籍居民買樓限制外，還放寬部分家庭可在深圳部分地區購買多一套住房；二線城市武漢

亦公布重磅樓市新政，向購買新城區特定商品住房項目的家庭派發購房消費券，及放寬家庭住房

以舊換新的購房限制。地產股個別走，新城控股（滬：６０１１５５）漲４﹒８％，保利發展

（滬：６０００４８）升１％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒８％；華夏幸福

（滬：６００３４０）則挫３﹒２％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒８％，新湖中寶

（滬：６００２０８）跌０﹒５％。

萬科Ａ（深：０００００２）４月銷售金額２０８﹒９億元，同比下降約３７﹒６％，股價

現跌１﹒２％，報７﹒３７元。



＊國家提出增ＩＣＵ床位，醫療設備股漲＊



內地衛健委、發改委等部委印發《關於加強重症醫學醫療服務能力建設的意見》，目標到

２０２５年末，全國ＩＣＵ床位達到１５張╱１０萬人，可轉換ＩＣＵ床位達到１０張╱１０萬

人；到２０２７年末，全國ＩＣＵ學床位達到１８張╱１０萬人，可轉換ＩＣＵ床位達到１２張

╱１０萬人。

醫療設備股上漲，寶萊特（深：３００２４６）飆兩成漲停，尚榮醫療

（深：００２５５１）升一成漲停，英諾特（滬：６８８２５３）升８％，東富龍

（深：３００１７１）升７﹒８％，諾禾致源（滬：６８８３１５）漲６﹒１％，樂心醫療

（深：３００５６２）升５﹒３％，山外山（滬：６８８４１０）升４﹒７％。（ｅｙ）

