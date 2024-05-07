《Ａ股行情》滬綜指午後倒升０﹒２％，深成指無升跌

《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股市場午後市況稍轉佳，滬綜指升０﹒２％，報
３１４６﹒８５點，滬深３００指數升０﹒０７％，深成指無升跌，創業板指軟０﹒０３％。上
海Ｂ股跌０﹒１３％，深圳Ｂ股升０﹒３８％。（ｅｙ）
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07/05/2024 13:39
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３１４６﹒８５點，滬深３００指數升０﹒０７％，深成指無升跌，創業板指軟０﹒０３％。上
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