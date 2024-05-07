《Ａ股行情》滬指收市倒升０﹒２％假後兩連升，成交回至萬億以下

《經濟通通訊社７日報道》金龍中國指數隔晚窄幅跌，港股今早中斷十連漲趨勢，Ａ股早段
跟隨走軟，惟午後在軍工及地產板塊拉漲下倒升。滬綜指全日收市升０﹒２２％，報
３１４７﹒７４點。盤中高見３１５１﹒２２點，刷新近８個月以來新高，假期後連升兩日；深
成指跌０﹒０８％，創業板指跌０﹒１４％。
交投氣氛快速降溫，兩市全日成交９６８７億元（人民幣．下同），按日減少１２﹒１％，
中斷連續四個交易日成交萬億的趨勢，陸股通錄得淨流出超過２１億元。
＊深圳放寬限購，新城控股漲停＊
再有一線城市再進一步對樓市鬆綁。深圳市住建局宣布從分區優化住房限購政策，除了放寬
非深圳戶籍居民買樓限制外，還放寬部分家庭可在深圳部分地區購買多一套住房。地產股今早個
別走，午後明確轉勢上升，新城控股（滬：６０１１５５）漲停，保利發展
（滬：６０００４８）升５％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒９％，華僑城
（深：００００６９）升１﹒９％，新湖中寶（滬：６００２０８）揚０﹒５％。
萬科Ａ（深：０００００２）４月銷售金額２０８﹒９億元，同比下降約３７﹒６％，股價
今早下跌，午後倒升０﹒８％，報７﹒５２元。
標普在聲明中表示，隨著銷售持續下滑，中國房地產市場仍在尋底，市場結構正發生變化，
方向對受評級開發商不利，而政府還將提供更多保障性住房，亦可能會損害受評級開發商的銷售
。
＊軍工股今掀漲停潮＊
軍工股集體拉漲，航新科技（深：３００４２４）、安達維爾（深：３００７１９）、新研
股份（深：３００１５９）飆２０％封板，航天環宇（滬：６８８５２３）升１５﹒８％，立航
科技（滬：６０３２６１）、北摩高科（深：００２９８５）升一成漲停，航宇科技
（滬：６８８２３９）升５﹒６％，中科海訊（深：３００８１０）升３﹒９％，中船防務
（滬：６００６８５）揚２﹒１％。
電力股領跌，京能電力（滬：６００５７８）挫２﹒９％，國投電力（滬：６００８８６）
跌２﹒７％，福能股份（滬：６００４８３）、贛能股份（深：０００８９９）瀉２﹒５％，申
能股份（滬：６００６４２）跌２﹒３％，華能國際（滬：６０００１１）跌２﹒２％，浙能電
力（滬：６０００２３）挫２﹒２％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３６５９﹒０１ ＋０﹒０３
上證綜合指數 ３１４７﹒７４ ＋０﹒２２ ４２６９﹒５２
上證Ａ股指數 ３２９９﹒８３ ＋０﹒２２
深證成份指數 ９７７０﹒９４ －０﹒０８ ５４１７﹒４２
深圳創業板指數 １８９２﹒５４ －０﹒１４
上證Ｂ股指數 ２５５﹒３３ －０﹒２１ １﹒３８
深證Ｂ股指數 １１１８﹒７０ ＋０﹒８２ １﹒０２
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