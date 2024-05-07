《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒２２％，陸股通流出２１﹒４億元

《經濟通通訊社７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒２２％，報３２９９﹒８３點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５１２﹒７６億元，

用７﹒２４億元或１％，淨流出３﹒５億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出２１﹒４億元，上個交易日流入後今轉

流出。（ｒｙ）

