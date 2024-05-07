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AH股新聞

07/05/2024 15:05

《深股通》深成指全日跌０﹒０８％，外資流入一天今轉流出

　　《經濟通通訊社７日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒０８％，報９７７０﹒９４點。
　　北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５２８﹒１４億元，
賣盤超買盤，淨流出１７﹒９億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出２１﹒４億元，上個交易日流入後今轉
流出。（ｒｙ）

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