《深股通》深成指全日跌０﹒０８％，外資流入一天今轉流出

《經濟通通訊社７日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒０８％，報９７７０﹒９４點。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５２８﹒１４億元，

賣盤超買盤，淨流出１７﹒９億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出２１﹒４億元，上個交易日流入後今轉

流出。（ｒｙ）

